В музее-усадьбе «Остафьево-Русский Парнас» открылась выставка книжной иллюстрации Натальи Леоновой

Наталья Леонова – выпускница МГАХИ им. В.И. Сурикова, факультета графики (мастерская книги под руководством Б.А. Дехтерева). Охват работ Натальи Леоновой включает как серию интерьеров «Русская усадьба», так и оформление и иллюстрирование русской и зарубежной классики и современной литературы.

Произведения Натальи Леоновой находятся в музеях Костромы, Уфы, Курске, Судаке, Воронеже, Москве (Библиотеке искусств им. А.П. Боголюбова). На экспозиции в музее-усадьбе «Остафьево – Русский Парнас» будут представлены иллюстрации к произведениям Ивана Бунина, Антона Чехова, Николая Лескова.

Выставка «Наталья Леонова. Книжная иллюстрация» будет открыта по 13 июня 2022 года.

Марина АБРАМОВА, по материалам пресс-службы музея-усадьбы «Остафьево – Русский Парнас»

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