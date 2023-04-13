«Я — РУССКИЙ КОМПОЗИТОР!».  ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР К ЮБИЛЕЮ СЕРГЕЯ РАХМАНИНОВА

25 апреля 2023 г. Культурный центр ЗИЛ отметит 150-летие Сергея Рахманинова масштабным концертом «Я — русский композитор!». В программе вечера оригинальные сценические находки и настоящая россыпь звездных имен — тот самый синтез искусств, который отражает всю многоплановость, сложность и при этом гармоничность произведений Рахманинова. Зрителей ждет уникальный балетный мини-спектакль «Посвящение конструктивизму», в котором свои таланты соединили Народный артист России пианист Юрий Розум и солистка балета, лауреата всероссийских и международных конкурсов Алена Ледях, а также выступление представителей одной из самых знаменитых музыкальных династий России: Гранта Башмета (скрипка) и Ксении Башмет (фортепиано).

Всем, кто хочет начать знакомство со сложным и многогранным миром Рахманинова — композитора, который стал символом русской музыки XX века, будет интересна литературно-музыкальная композиция «Бесконечный вокализ», сопровождаемая песочной анимацией. Звуки произведений Рахманинова в исполнении ведущих российских музыкантов оживут на экране в руках Екатерины Шеффер (Театр на песке), стирая границы времени и восприятия.

Среди исполнителей, которые выйдут в этот вечер на сцену Большого зала Культурного центра ЗИЛ, будут Николай Агеев (кларнет), руководитель Духового квинтета Московской консерватории «Modus Vivendi», солист оркестра Большого театра, лауреат международных конкурсов Арсений Котляревский (виолончель) и лауреат международных конкурсов, преподаватель МГК им Чайковского Александра Котляревская (вокал), солистки Камерного хора Московской консерватории, лауреаты всероссийских и международных конкурсов Светлана Абзалова (сопрано) и Мария Шкалевич (фортепиано), солист оперы Московского музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко, лауреат международных конкурсов Феликс Кудрявцев (бас). А Романс для скрипки и фортепиано исполнят представители разных поколений музыкальной династии Башмет: Грант Башмет (скрипка), лауреат международного конкурса ММПФ «Фермата», стипендиат фондов Владимира Спивакова и Юрия Розума, и Ксения Башмет (фортепиано). Произведение «Колокольный звон» исполнит Хор русской песни «Симонова слобода» — один из старейших певческих коллективов Культурного центра ЗИЛ.

Кульминацией вечера станет уникальная хореографическая постановка «Посвящение конструктивизму» (Прелюдия до-диез минор и Концерт №2 для фортепиано с оркестром) — результат творческой коллаборации маэстро Юрия Розума, солистки балета Алены Ледях, Детского балетного театра Культурного центра ЗИЛ и Хореографического колледжа Ледях.

«Сейчас происходит некое возвращение к мультижанровому искусству. Я считаю, что слушатели должны иметь всю палитру музыкального искусства: классику, джаз, рок. И Культурный центр ЗИЛ как раз и предполагает возможность мультижанрового исполнения», — отметил Юрий Розум, рассказывая об этом проекте.

«Сергея Рахманинов наряду со Скрябиным и Метнером сделал русскую фортепианную музыку XX века всемирным достоянием, ввел ее в репертуар лучших пианистов. При этом его часто называют «самым русским композитором», и он сам себя так позиционировал, заявляя во всеуслышание: «Я — русский композитор. Моя музыка — это плод моего характера, и потому это русская музыка». Именно эту его цитату мы вынесли в название юбилейного концерта, — подчеркивает директор Культурного центра ЗИЛ Мария Рогачева. — Кроме того, такие произведения Рахманинова, как, например, Концерт для фортепиано с оркестром, потрясающе рифмуются с нашим конструктивистским пространством — так родилась идея постановки «Посвящение конструктивизму», соединившей гениальную музыку с традициями классического и современного танца».

Перед концертом зрителей ждет интерактивное погружение в мир рахманиновской музыки: гости вечера смогут вместе с профессиональными дизайнерами создать уникальную инсталляцию «Сочини музыку». Это будет большой коллаж, вдохновленный картинами Казимира Малевича, Миколоюса Чюрлениса, Жоана Миро, Василия Кандинского. Почувствовать органичность произведений Рахманинова, интеграцию его музыки в другие виды искусства можно, приняв участие в раус-программе «Рисуем, танцуем, слушаем Рахманинова». Это одновременно и мастер-класс, и увлекательная анимация, и шанс глубже понять творчество великого композитора. Также в фойе театральной части перед концертом зрителей ждет иммерсивный перформанс от Мастерской танца и перформанса «Оживи музыку». А в викторине «Слушаем и угадываем» зрителям предложат определить названия музыкальных произведений Рахманинова и выиграть эксклюзивное пирожное «Вокализ».

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