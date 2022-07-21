САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: Молодежный театр на Фонтанке готовится к открытию 44 сезона

Новый 44-й сезон Молодежный театр на Фонтанке открывает 29 июля показом спектаклей «Звериные истории» («Бис) и «Загадочные вариации».

30 июля возле скульптуры «Петербургский ангел» пройдет традиционное награждение победителей Четвертого конкурса любительской фотографии «С ангелом навсегда», задуманного и осуществленного Молодежным театром совместно с Романом Шустровым (1959-2020). В октябре скульптуре исполняется 10 лет. Юбилей «Петербургского ангела» театр обязательно отметит в октябре, но программа торжеств пока держится в секрете.

Афиша нашего традиционного «летнего сезона» должна порадовать тех зрителей, которые не смогли ранее увидеть последние премьерные спектакли прошлого сезона #Женитьба_net (10, 11 августа) и «Я жду тебя, любимый…» (30 июля, 13 и 20 августа). Во время летних отпусков больше шансов попасть на получившую в прошлом сезоне Премию Правительства Санкт-Петербурга постановку «Кабала святош/Мольер» по пьесе М.А. Булгакова, спектакль состоится 23 августа. 14 августа спектакль «Прошлым летом в Чулимске» пройдет к 85-летию Александра Вампилова.

Также, в первых числах августа театр пригласит зрителей на новую экскурсионную программу с прогулкой по Измайловскому саду, рассказывающую об истории сада и Молодежного театра.

ПРЕМЬЕРЫ

Первой премьерой сезона в декабре станет спектакль режиссера Юрия Цуркану по сценической версии киносценария Андрея Платонова «Семья Иванова» (в главных ролях – з.а.России Сергей Барковский, Владимир Маслаков, Дарья Вершинина).

Весной 2023 года театр планирует выпустить премьеру спектакля «Васса Железнова» по пьесе М. Горького в постановке Семена Спивака с з.а. России Екатериной Унтиловой в заглавной роли. Также в сезоне театр продолжит работу над постановками «Глубокое синее море» Т. Рэттигана, «В то время, когда я мог быть человеком» (инсценировка А. Исаева по роману Р. Брэдбери «451 градус по Фаренгейту»), «Ящерица» А. Володина.

ГАСТРОЛИ

В сентябре Молодежный театр откроет гастрольную кампанию: спектакль «Звериные истории» 17 сентября будет показан в программе XII Всероссийского театрального фестиваля «Актёры России – Михаилу Щепкину» в Белгороде. 8 октября монодрама «Я жду тебя, любимый…» примет участие в фестивале моноспектаклей SOLO (г. Москва). В начале октября федеральная программа «Большие гастроли» приведет на подмостки в Измайловский сад Академический Молодежный театр Ростова-на-Дону, который 21-23 октября примет на своей сцене в Ростове три спектакля Молодежного театра на Фонтанке: «Пять вечеров», «Обыкновенные чудики», «Жестокие игры».

КРУПНЫЕ ПРОЕКТЫ

В октябре Молодежный театр совместно с Театральной библиотекой при поддержке Комитета по культуре проведет масштабный фестиваль «Петербург. Пространство Мольера», участниками которого станут 26 учреждений культуры Петербурга — театры, библиотеки, музеи. Все мероприятия будут посвящены 400-летию великого французского драматурга, творчество которого остается актуальным и по сей день.

В новом сезоне состоится Второй конкурс «Верю! Молодые о Молодежном», основанный театром для молодых театроведов и критиков, студентов разных вузов обеих российских столиц.

Как известно, в 2023 году в Петербурге будет широко отмечаться 200-летие со дня рождения А. Островского. К этой дате Молодежный театр готовит специальную программу, которая пройдет как на площадках театра, так и в Измайловском саду. Программа будет представлена в День города, 27 мая.

В начале октября отметит день рождения актерско-режиссерская мастерская Семена Спивака в РГИСИ, подготовка выпускников которой уже не одно десятилетие ведется на базе театра. Сейчас в стенах Молодежного обучается пятое поколение «спиваков».

Продолжится многолетнее сотрудничество театра на Фонтанке с благотворительной организацией «Детские деревни – SOS», занимающейся воспитанием детей-сирот. Ждут зрителей в наступающем сезоне также очные обсуждения спектаклей в рамках проекта «Театр-Зритель» и развитие наших интернет-проектов. Вновь порадует поклонников театра долгосрочный чтецкий проект «Поговорим о любви», который уже третий сезон реализует Молодежный совместно с ЦГПУБ им. В.В. Маяковского.

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