Музыкальный сериал «Двойная жизнь Ми» сравнивают с культовой «Ханной Монтаной»

Музыкальный сериал «Двойная жизнь Ми», который в соцсетях уже сравнивают с культовой «Ханной Монтаной», вошел в активный съемочный период. Накануне в Минске стартовал основной блок съемок проекта, пилотная серия которого была снята осенью прошлого года. Стали известны новые подробности сериала.

Роли исполнят блогер-миллионник Милана Хаметова (франшиза «Не одна дома»), Давид Манукян (Дава), Софья Каштанова, Анна Уколова, Андрей Пынзару, Роман Курцын, продюсерами проекта выступили Анна Ясюкевич, Давид Манукян, кинокомпания «Киноцех» («Не одна дома», «Мой папа медведь», «На деревню дедушке») и онлайн-кинотеатр Иви.

По сюжету шестнадцатилетняя Мила (Милана Хаметова) скрывает от всех, что она — популярная певица Ми. Балансируя между школой, блогом и личной жизнью, она пытается сохранить секрет и при этом помочь отцу-директору (Давид Манукян), у которого назревает роман с ее главным врагом — чиновницей Анжелой (Софья Каштанова).

«Действительно с нетерпением ждала возобновления съемочного периода сериала, потому что в нем я могу лучше раскрыть свое альтер эго Ми и показать зрителям и слушателям себя с необычных ракурсов. Не хочу спойлерить, но в сериале есть моменты, которые перекликаются с моей реальной жизнью — самые внимательные смогут это заметить. Делаем с командой много музыки, которую в скором времени споет Ми, готовим концерты и много всего другого. Так что ждите, не только на экранах, но и в реальной жизни», — поделилась Милана Хаметова.

«Продюсируя молодые таланты, мы внимательно следим за трендами и тенденциями индустрии кино, развлечений и медиа. Настроения аудитории ощущаем как желание поностальгировать и окунуться в добрые воспоминания о подростковом периоде, а подростков — окунуться в вайб 2010-х и задать новые тренды, опираясь на эту эстетику. Когда осенью вышли новости о сравнении нашего проекта с культовым сериалом “Ханна Монтана”, несомненно это польстило. Изначально идеи сериала и альтер эго Миланы родились из огромной любви к этому проекту, но хочу обратить внимание, что в сериале мы делаем упор на нашу аудиторию, напоминаем о близких нам ценностях и прививаем желание молодому поколению заниматься творчеством и любить музыку, нашу музыку», — рассказал продюсер и исполнитель одной из главных ролей Давид Манукян.

«Идея сериала пришла в 2022 году, Милана была младше, но в перспективе взросления хотелось раскрыть ее тайные стороны, которые она не раскрывала аудитории. Возможно, покажется странным сравнением, но как поклоннику Басты и музыкальных проектов его альтер эго, хотелось создать что-то подобное, чтобы у Миланы была возможность свободно развиваться в различных музыкальных направлениях, — рассказала продюсер Анна Ясюкевич. — Конечно, не буду скрывать, что вдохновение пришло и от любви к сериалу “Ханна Монтана”, где обычная девочка стала звездой, что совершенная правда о пути Миланы Хаметовой. Отчасти, многое сходится с реальной жизнью нашей артистки. Мы ни в коем случае не сравниваем себя с западным сериалом, мы делаем отечественный продукт с упором на наш рынок, который несомненно точно будет радовать зрителей».

Под псевдонимом Ми главная героиня выпускает музыкальные треки, часть из которых была написана специально для сериала. «Поскольку в проекте участвует Милана Хаметова и ее альтер эго Ми, музыки будет много. Мы покажем не только выступления, но и сам процесс от идеи в комнате до популярного трека: как Мила придумывает песни, сомневается, радуется первым откликам, переживает из-за хейта, — поделился продюсер Андрей Липов, — При этом сериал — не социальная лекция. Это мир первых надежд, первой любви, первых серьезных ошибок. Когда взрослым проблемы кажутся “не такими уж страшными”, для подростков они — целая вселенная».

Съемки проекта продлятся еще несколько месяцев и будут полностью проходить в Минске. Помимо типичных для подросткового сериала локаций (школьные классы, коридоры, квартиры и комнаты героев), зрители смогут увидеть и эффектные пространства. «Мы покажем танцевальные и музыкальные конкурсы, сценический мир с неоном, микрофонами и шоу-настроением, съемки рекламных роликов, квесты, закулисье школьной жизни и жизни популярных блогеров. Важно, что каждая серия не заперта в одной декорации. Пространство меняется, зритель будет регулярно попадать в новую среду. Для отечественного ситкома это довольно богатая география. Мы сознательно сделали так, чтобы каждая серия удивляла не только поворотами сюжета, но и локациями», — поделилась режиссер Анна Соловьева-Карпович, которая хорошо знакома с проектами с Миланой Хаметовой по франшизе «Не одна дома», где Анна выступала в качестве второго режиссера.

Помимо заявленного каста создатели обещают много сюрпризов для зрителей — неожиданные камео и ярких антагонистов главных героев. «В “Двойной жизни Ми” будут по-настоящему сильные злодеи. Мы вообще уверены, что классные герои работают только тогда, когда им противостоят не картонные антагонисты, а яркие личности со своей логикой и мотивацией. Главная охотница на Ми — Анжела, будущая мачеха. Холодная, расчетливая и очень внимательная к деталям чиновница ненавидит блогеров. Но на этом все не заканчивается. В сериале постоянно будут появляться новые антагонисты: конкурирующая певица, журналист, охотящийся за сенсацией, бывшая подруга, новые одноклассники и так далее», — рассказал продюсер Максим Максимов.

«У всех сценаристов и продюсеров есть дети разного возраста, поэтому мы сознательно искали темы, которые реально их волнуют, а не просто “подростковую атрибутику”. В сериале есть линия про влияние ИИ на учебу — можно ли писать сочинение с помощью нейросети, это жульничество или новый инструмент? Есть разговор про успех в соцсетях, про давление лайков и подписчиков, про страх не соответствовать ожиданиям. Сериал про двойную жизнь и по сути — про взросление. Про то, как не потерять себя, когда вокруг слишком много шума и чужих ожиданий», — поделился шоураннер проекта Максим Казанцев.