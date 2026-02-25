Оплата публикаций

Александр Петров и Михаил Тройник открывают собственный банк в драме «Коммерсант»

коммерсант
Фото: пресс-служба МТС

ВГИК, Gonzo Film и ON Студия представили постер и трейлер драмы «Коммерсант» с Александром Петровым в главной роли. Премьера трейлера состоялась эксклюзивно в VK Видео.

Фильм является экранизацией автобиографического бестселлера Андрея Рубанова «Сажайте, и вырастет». Главный герой — начинающий предприниматель Андрей — в погоне за легкими деньгами оказывается ввязан в мошенническую схему. Теперь ему предстоит не только пережить несколько лет тюремного заключения, но и переосмыслить всю свою жизнь, стать другим человеком.

Образ молодого банкира воплотил Александр Петров (фильмы «Горыныч», «Сто лет тому вперед»). В фильме появятся другие знакомые зрителю актеры: Елизавета Базыкина, Михаил Тройник, Иван Фоминов, Никита Павленко, Дмитрий Колчин, Карен Бадалов и другие. Одного из заключенных исполнил популярный российский рэп-исполнитель Хаски.

Александр Петров, исполнитель главной роли: «Для меня это история о человеке, который привык измерять себя успехом — деньгами, статусом, ощущением контроля. Но в какой-то момент всё это исчезает, и остаётся только пустота и очень честный вопрос: кто ты без всего этого? И тогда становится понятно, что единственная реальная опора — это любовь. Всё остальное может рухнуть. А она даёт шанс начать заново».

Елизавета Базыкина, актриса: «Судьба моей героини полна испытаний. В один миг она теряет всё: привычный уклад жизни, уверенность в завтрашнем дне, а главное, любимого мужчину рядом. Эта история о том, как, столкнувшись с трудностями, она находит в себе силы продолжать борьбу за лучшее будущее. Ведь ей предстоит быть сильной не только для себя и ребенка, но и для мужа».

Картина станет первой в фильмографии начинающего режиссерского дуэта Фёдора и Никиты Кравчуков. Они же работали над тем, чтобы превратить роман Андрея Рубанова в сценарий будущего фильма. Креативным продюсером картины выступил исполнитель главной роли Александр Петров.

