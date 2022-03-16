На ВДНХ отметят день рождения Вячеслава Олтаржевского

17 марта 2022 года исполняется 142 года со дня рождения первого главного архитектора ВСХВ Вячеслава Олтаржевского. В 13:00 и 15:30 состоятся бесплатные экскурсии, на которых все желающие узнают о профессиональных достижениях выдающегося зодчего и его вкладе в создание одного из крупнейших экспозиционных пространств в мире.

Русский и советский архитектор Вячеслав Олтаржевский родился 17 марта 1880 года. Он был крупнейшим специалистом по высотному строительству, его работы известны во всем мире. В Москве Олтаржевский выступил соавтором в проектировании ряда известных столичных зданий: Купеческого клуба на Малой Дмитровке (ныне театр Ленком), Дома Северного страхового общества на углу ул. Ильинки (в дальнейшем это здание занимало Министерство внешней торговли), реконструкции интерьера Киевского вокзала, последней из построенных сталинских высоток в Москве на Кутузовском проспекте — высотной гостиницы «Украина» на 1000 номеров.

С личностью Вячеслава Константиновича неразрывно связана история Всесоюзной сельскохозяйственной выставки (ВСХВ, будущей ВДНХ). Для организации ВСХВ был создан выставочный комитет, при котором организована архитектурная мастерская под руководством Олтаржевского. Она осуществила проекты главного входа, здания администрации, павильона механизации. Самое главное достижение мастерской Главвыставкома — подготовка генерального плана Всесоюзной сельскохозяйственной выставки.

Со временем здания, построенные по проектам Олтаржевского, были частично демонтированы или перестроены, но созданная им планировка Главной выставки страны сохранилась по сей день — расположение основных аллей, площадей, зеленых зон.

17 марта в 13:00 в Музее ВДНХ и в 15:30 по территории ВДНХ будут проходить бесплатные экскурсии, посвященные жизни и творчеству Олтаржевского. Посетители узнают о том, как выглядела довоенная Выставка, какие задачи стояли перед архитекторами и художниками и как складывалась судьба выдающегося зодчего до и после работы на Главной выставке страны. Участие бесплатно, по регистрации.

Также все желающие на сайте ВДНХ могут посмотреть видеоэкскурсию «Вячеслав Олтаржевский — первый главный архитектор ВСХВ».

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