«Мы доказали, что когда мы вместе — нам ничего не страшно» — Юлия Барановская представила новый документальный фильм

«Женщины Донбасса» - это социальный проект Юлии Барановской, состоящий из 30 историй героинь, которые воплотили в себе удивительную силу и смелость в условиях трагедии. Многие из них потеряли близких, семью, крышу над головой, сами получили серьёзные ранения и увечья. Но они всегда там, где больше всего нужны. В непростой для Родины час они помогают другим, сами находятся на передовой, приближая Победу.

О том, как изменилась жизнь 30 героинь, какая помощь им была оказана, Юлия Барановская показала в документальном фильме «Женщины Донбасса. Мы вместе!», который был реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Съемки проходили на территории Донецкой и Луганской Народных Республик.

Важной частью этого проекта стала поддержка и сотрудничество с Народным фронтом, членом центрального штаба которого является Юлия. Благодаря сбору средств, открытому на сайте «Народного фронта» «Все для Победы», удалось собрать более 14 миллионов рублей, которые были направлены на помощь и поддержку участниц проекта.

Телеведущая не раз приезжала на Донбасс, чтобы все увидеть своими глазами, рассказать о событиях и людях, которые пережили страшные трагедии, но продолжают жить, растить детей, мечтать, любить, надеяться и верить, что все скоро наладится.

«Мы доказали, что когда мы вместе - нам ничего не страшно и все под силу. Я считаю, что мы с вами обязаны продолжить, ведь здесь живет еще очень много сильным духом женщин, мужчин и детей», - поделилась Юлия

В настоящее время телеведущая готовит продолжение социального проекта «Женщины Донбасса», чтобы рассказать о тяжелых судьбах жителей ЛДНР и оказать им адресную помощь. Он будет называться «Люди Донбасса». В связи с этим был объявлен новый сбор для поддержки героев проекта на сайте Народного фронта «Все для победы!».

Посмотреть документальный фильм « Женщины Донбасса. Мы Вместе !» можно по предложенной ссылке. Социальный проект Юлии Барановской «Женщины Донбасса» стал победителем в номинации “Герои нашего времени” Национальной Премии интернет-контента (Премия ИРИ).

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