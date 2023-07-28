«Мы доказали, что когда мы вместе — нам ничего не страшно» — Юлия Барановская представила новый документальный фильм

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«Женщины Донбасса» - это социальный проект Юлии Барановской, состоящий из 30 историй героинь, которые воплотили в себе удивительную силу и смелость в условиях трагедии. Многие из них потеряли близких, семью, крышу над головой, сами получили серьёзные ранения и увечья. Но они всегда там, где больше всего нужны. В непростой для Родины час они помогают другим, сами находятся на передовой, приближая Победу.

О том, как изменилась жизнь 30 героинь, какая помощь им была оказана, Юлия Барановская показала в документальном фильме «Женщины Донбасса. Мы вместе!», который был реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Съемки проходили на территории Донецкой и Луганской Народных Республик.

Важной частью этого проекта стала поддержка и сотрудничество с Народным фронтом, членом центрального штаба которого является Юлия. Благодаря сбору средств, открытому на сайте «Народного фронта» «Все для Победы», удалось собрать более 14 миллионов рублей, которые были направлены на помощь и поддержку участниц проекта.

Телеведущая не раз приезжала на Донбасс, чтобы все увидеть своими глазами, рассказать о событиях и людях, которые пережили страшные трагедии, но продолжают жить, растить детей, мечтать, любить, надеяться и верить, что все скоро наладится.

«Мы доказали, что когда мы вместе - нам ничего не страшно и все под силу. Я считаю, что мы с вами обязаны продолжить, ведь здесь живет еще очень много сильным духом женщин, мужчин и детей», - поделилась Юлия

В настоящее время телеведущая готовит продолжение социального проекта «Женщины Донбасса», чтобы рассказать о тяжелых судьбах жителей ЛДНР и оказать им адресную помощь. Он будет называться «Люди Донбасса». В связи с этим был объявлен новый сбор для поддержки героев проекта на сайте Народного фронта «Все для победы!».

Посмотреть документальный фильм «Женщины Донбасса. Мы Вместе!» можно по предложенной ссылке. Социальный проект Юлии Барановской «Женщины Донбасса» стал победителем в номинации “Герои нашего времени” Национальной Премии интернет-контента (Премия ИРИ).

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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