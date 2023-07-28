В Якутии определили победителей конкурса по разработке игр для популяризации языков

В Якутске прошел финал конкурса на разработку игр по сохранению, изучению, развитию государственных и официальных языков в Республике Саха (Якутия). Участники разработали и представили прототипы мобильных игр.

Как отметил ранее глава Якутии Айсен Николаев, одним из перспективных направлений по развитию и популяризации родных языков является создание приложений для смартфонов, и оно активно развивается.

Цель конкурса – повышение роли государственных и официальных языков республики, формирование информационного пространства для изучения языков среди подрастающего поколения, а также развитие и поддержка сообщества разработчиков игр.

Конкурс прошел по трем концепциям: гибрид-казуальная игра; игра для детей; геймифицированное приложение.

Всего было представлено 4 прототипа. По итогам конкурса члены комиссии выявили призеров:

1 место – Вячеслав Кривогорницын «Alaas-Cold Farm». Игра берет за основу якутскую ферму, которую надо развивать в двух погодных условиях: летом и зимой. Игрок выступает в роли фермера, цель игрока – построить большую ферму и сделать запасы провизии.

2 место – Алексей Илларионов «Мас-рестлинг: слова». Игроки играют друг против друга, составляя слова. Каждое угаданное слово отнимает энергию у противника.

3 место – Баир Дамдинжапов «Приложение-самоучитель по изучению коренных языков Якутии». Геймифицированное кроссплатформенное приложение соединяет в себе современные технологии, познавательный образовательный контент и является эффективным инструментом по сохранению и изучению языков региона, а также популяризирует культуру Якутии в медиапространстве.

Поощрительный приз получили Виктор Махатыров и Августина Семенова за «Саха сканворд». Игра представляет собой решение сканвордов на якутском языке, что позволяет, проходя уровни, изучать и практиковать родной язык.

Все прототипы будут разрабатываться до конца текущего года и станут доступны в декабре. Победители конкурса получат финансовую поддержку для реализации своих проектов, которые должны быть презентованы пользователям до конца 2023 года.

Организаторы конкурса – Министерство инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий РС (Я); ГАУ «Технопарк «Якутия»; Фонд развития инноваций РС (Я).

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