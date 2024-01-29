«Мы решим этот вопросик»: KAYA и DJ SMASH представили новый трек и клип

На всех музыкальных площадках состоялась премьера громкого и провокационного трека «1-2-3 (ВОПРОСИК)», представленного дуэтом артистов — певицы KAYA и DJ SMASH. Потенциальный хит этого года, выпущенный музыкантами в преддверии выхода нового альбома DJ SMASH «MIU MЯU», без сомнений взорвет танцполы и станет излюбленной песней в сетах всех диджеев страны.

«1-2-3 (ВОПРОСИК)» — гимн сильной и уверенной в себе женщины, которая всегда добивается поставленных целей. Настоящая хищница, она никогда не упустит своего: за собственное счастье девушка готова бороться и идти до конца, не сдавая позиций и не принимая поражений. А чтобы забрать заветный трофей и покинуть ринг победительницей, отважная героиня отправит в нокаут всех своих соперниц, преодолеет препятствия и решит абсолютно любой «вопросик».

Вместе с синглом артисты представили его экранизацию: съемки проводились в андеграундном пространстве, которое было преобразовано в ринг. Уровень энергии и тестостерона на съемочной площадке буквально зашкаливал: в кадре артисты вместе с командой спортсменов устроили настоящее рестлинг-шоу — правда, вместо ожесточенного боя публика увидела жаркие танцы, а за ходом матча следил рефери с ирокезом и толпа восторженных фанатов. В главной роли перед зрителями предстала профессиональная рестлерша — российская спортсменка и чемпионка Кайли Девин, но в весьма необычном образе — в каком именно, вы можете увидеть уже сейчас.