МЮНХЕН (ГЕРМАНИЯ): Редкие акварельные работы и графика русского художника Емельяна Корнеева представлены в городском музее

Имя Емельяна Корнеева (1782-1839) – художника, отличного рисовальщика и гравера не так широко известно. Меж тем, личность была крайне незаурядная. Его жизнь вместила и кругосветное путешествие, и экспедиции от Кяхты до Корфу, и служение при Монетном дворе в Петербурге. На склоне лет Емельян Корнеев побывал театральным художником, дни же свои окончил в Варшаве.

Родился Емельян Корнеев в Полтавской губернии, окончил Академию художеств, а после нее был отправлен в трехлетнюю экспедицию «с целью военно-стратегического осмотра Азиатской и Европейской России». Впоследствии серию рисунков богатейшего этнографического характера приобрел некий граф Рехберг, позже издавший отдельные работы художника.

Многие работы Емельяна Корнеева безвозвратно пострадали во время Петербургского наводнения 1824 года, тем не менее, фонды городского музея Мюнхена располагают редким собранием (более 50 работ) художника. При подготовке к выставке помогли и фонды Германского археологического института. Два больших конволюта с акварелями и рисунками Емельяна Корнеева, сделанных во время поездок по Греции, Малой Азии и Италии (художник посетил Флегрейские поля, Неаполь, Искью, Пестум, Тиволи), также вошли в экспозицию. Уникальные графические и акварели можно увидеть до 30 января 2022 года.

Марина АБРАМОВА

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