Певец, поэт и композитор Александр Градский ушел на 73-м году жизни

28 ноября 2021 года, в возрасте 72 лет ушёл из жизни советский и российский певец, композитор, один из основоположников русского рока Александр Градский. Артист умер около двух часов ночи в больнице.

Александра Градского госпитализировали 26 ноября. Артист неожиданно почувствовал себя плохо дома, ему вызвали скорую помощь, по пути в одну из столичных клиник знаменитость терял сознание. Врачи подозревали у музыканта инсульт. Из-за тяжелого состояния его перевели в реанимацию. За состояние композитора всерьез переживали родные и коллеги. Сын даже отказался комментировать трагедию.

Александра Градского считают одним из основоположников русского рока. Его знают, как прославившегося еще в СССР певца и мультиинструменталиста, автора песен и композитора. На его счету звания заслуженного деятеля искусств РФ, народного артиста РФ и Приднестровской Молдавской Республики, лауреата Государственной премии РФ. Помимо работы в мегапопулярном проекте «Голос» является художественным руководителем театра «Градский Холл».

Алекса́ндр Бори́сович Гра́дский родился 3 ноября 1949 года в Копейске Челябинской области.

Большое влияние на развитие будущего музыканта оказала его мать, выпускница ГИТИСа Тамара Павловна Градская (1928—1963). До 14 лет носил фамилию отца (Фрадкин), фамилия «Градский» была взята сразу после смерти матери в 1963 году в память о ней. Несколько лет жил у бабушки Градской (Павловой) Марии Ивановны в деревне Расторгуево Ленинского района Московской области. Среди источников вдохновения — Элвис Пресли, Билл Хэйли, The Beatles.

Основатель третьей по времени создания (после «Братьев» и «Сокола») советской рок-группы «Славяне» (1965) и принёсшей ему наибольшую популярность — «Скоморохи» (1966).

Градский принимал участие и в группах: «Лос Панчос», «Скифы», коллективе польских студентов МГУ «Тараканы», в составе которых исполнял песни Элвиса Пресли и твист Арно Бабаджаняна «Лучший город Земли». Сотрудничал с композитором Давидом Тухмановым, который впоследствии пригласил его спеть несколько композиций для альбома Как прекрасен мир, выпущенного в 1972 году.

В начале 1970-х годов режиссёр Андрей Михалков-Кончаловский начинал свою работу над фильмом «Романс о влюблённых». Композитором «Романса о влюблённых» должен был стать Мурад Кажлаев, но он отказался. Тогда Аркадий Петров предложил кандидатуру Градского. Градский в этом фильме не только сочинял музыку, но и исполнял вокальные партии. Вышедший в 1974 году фильм имел значительный успех и принёс известность создателю музыки к фильму. Музыкальный журнал «Billboard» объявил Градского «Звездой года» (1974) «за выдающийся вклад в мировую музыку».

Александр Градский выпускник факультета академического пения ГМПИ им. Гнесиных (1974 год). Обучался в Московской консерватории по классу композиции у Т.Н. Хренникова (1976—1977 гг.)

В 1976 году записывает композицию Александры Пахмутовой и Николая Добронравова «Как молоды мы были» для фильма «Моя любовь на третьем курсе». Песня становится лауреатом фестиваля «Песня-77» и по сей день является «визитной карточкой» певца.

В 1977 году выступил композитором и исполнителем звуковой дорожки к мультфильму «Принцесса и Людоед». Автор рок-оперы «Стадион» (памяти Виктора Хары) (1985), над которой Градский работал более 10 лет; роли в этой опере исполняли известные певцы и актёры Советского Союза: Алла Пугачёва, Иосиф Кобзон, Елена Камбурова, Андрей Макаревич, Андрей Миронов, Михаил Боярский и другие.

Ведущий радиопрограммы «Хит-парад Александра Градского», в которой было представлено около 107 артистов разных жанров; в частности, свой первый эфир получили А. Башлачёв, Ю. Шевчук, К. Кинчев, В. Цой, а также Д. Маликов и В. Пресняков. В то же время собственные песни Александр Градский в эфир принципиально не ставил.

Участвовал в организации ряда советских рок-фестивалей, таких как «Рок-панорама»; принимал участие в концерте в поддержку ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. С 1987 года — член Союза композиторов.

Градский автор музыки более чем к 40 художественным фильмам, нескольким десяткам документальных и мультипликационных фильмов. Выпустил более 18 долгоиграющих дисков, автор нескольких рок-опер и рок-балетов, множества песен.

Принял участие в альбоме-трибьюте «Машины времени» «Машинопись», где спел песни «Мой друг (лучше всех играет блюз)» и «Снег».[значимость факта?] В 2009 году Александр Градский выпустил оперу «Мастер и Маргарита». На сцене опера поставлена не была, существует в виде единственной аудиозаписи 2009 года, выполненной со звёздным составом: в записи принимали участие известнейшие российские артисты и друзья Градского Елена Минина, Николай Фоменко, Андрей Макаревич, Андрей Лефлер, Иосиф Кобзон, Любовь Казарновская, Владимир Зельдин, Григорий Лепс, Алексей Петренко, Валерий Золотухин, Александр Розенбаум, Лолита Милявская, Аркадий Арканов и многие другие. Одна из партий составлена из фрагментов фонограмм с голосом Георгия Милляра.

В 2013 году вышла первая книга о музыканте «Александр Градский. The Голос».

В 2014 году открыл в Москве собственный музыкальный театр «Градский Холл», строительство которого шло более 20 лет. На данный момент все концерты и постановки пользуются у зрителей успехом. Труппа театра состоит, в основном, из участников шоу «Голос», однако Градский нередко приглашает в театр лучших артистов страны представить сольные программы.

В 2019 году в издательстве АСТ вышла книга «Александр Градский. Гранд российской музыки», в которой своими впечатлениями от творчества музыканта поделились Евгений Евтушенко, Андрей Кнышев, Андрей Макаревич, Владимир Матецкий и другие коллеги.

В 2012—2015 годах принимал участие в телепроекте «Голос» на Первом канале в качестве наставника. При этом в первых трёх сезонах программы побеждали участники его команды — Дина Гарипова, Сергей Волчков и Александра Воробьёва соответственно. В 2015 году его подопечный — Михаил Озеров — в финале занял второе место. В качестве советника на шоу приглашал свою дочь Машу.

В сентябре 2017 года вновь стал наставником в телепроекте «Голос» на Первом канале. Его подопечный Селим Алахяров занял первое место.

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