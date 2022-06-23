На фестивале «Дикая мята» презентовали вокальную радиосистему «Октава»

На выставке музыкального оборудования в рамках фестиваля «Дикая мята», которая проходит с 17 по 26 июня 2022 года, R&D-центр «Октава Дизайн и Маркетинг» представил первый продукт из новой линейки беспроводных радиосистем. В ближайшее время будет открыт предзаказ на российскую новинку.

В линейке новых продуктов «Октава ДМ» предусмотрела такие показатели частотного диапазона, дальности приема-передачи сигнала и времени автономной работы передатчиков, которые равны или превышают заявленные технические характеристики существующих на рынке радиосистем зарубежных производителей.

«Сегодня мы дебютируем в новом перспективном продуктовом сегменте, который составляет 34% от общемирового рынка аудиооборудования. Радиосистемы Октава — это высокое качество компонентов, великолепный звук и актуальный дизайн. В ближайшие дни будет открыт предзаказ», — рассказала генеральный директор R&D-центра «Октава Дизайн и Маркетинг» Любовь Стальнова.

Линейка новых беспроводных микрофонных систем Октава будет включать в себя модели с одним и двумя ручными передатчиками, с поясным передатчиком и головным микрофоном. В комплект войдет лаконичный стационарный приемник в металлическом корпусе с ярким информативным LED-экраном. Для повышения качества и надежности беспроводной линии связи радиосистема будет снабжена функцией True Diversity и IR-синхронизацией для упрощения соединения.

На фестивале «Дикая мята» представлен вариант с одним вокальными беспроводным динамическим микрофоном кардиоидной направленности. Передатчик в металлическом корпусе эргономичной формы весит 300 граммов.

«Радиосистема мне очень понравилась. Несмотря на тот частотный шум и гам, который творился на площадке фестиваля, несущая частота моего голоса была передана. Мне было удобно говорить. Проверяется это просто — я не потерял голоса, не охрип, меня было хорошо слышно и было комфортно работать в эту радиосистему. Микрофон хорошо ведет себя в сложных акустических условиях. По частотным характеристикам нет сильно низкого подхвата. Почему это хорошо? Высокие и низкие частоты не воспроизводится человеческим голосом почти никогда, но их наличие в диапазоне микрофона сразу влечет за собой необходимость иметь хорошего звукорежиссера, надо следить, чтобы микрофон не заводился. Я работал в зоне прямого прострела колонок и микрофон радиосистемы ни разу не завелся. Зарекомендовал себя с наилучшей стороны. Достоин быть представлен не только на российском, но и на международном рынке», — отметил доцент кафедры эстрадно-джазового искусства МГИК, магистр вокального искусства, ведущий педагог Международной Академии Музыки Н. Агутина Кирилл Коровяков.

Радиосистема обеспечивает передачу сигнала в широком диапазоне 50 — 18 000 Гц. В комплект входит ресивер, который принимает звуковой сигнал от передатчика и передает его дальше на микшер и активную акустику. Удобно, что на экране приемника крупными символами отображена индикация заряда микрофона, который также снабжен функцией MUTE.

Предсерийный на открытой площадке фестиваля образец ранее был опробован при проведении развлекательных и просветительских мероприятий в условиях небольших залов. Вокальная радиосистема обеспечивает стабильный прием сигнала в радиусе до 80 метров и позволяет в полной мере передавать все нюансы и детали голоса. При использовании дополнительной системы внешних антенн возможно увеличение дальности сигнала до 160 метров.

Для хора предусмотрена возможность масштабирования до 200 одновременно работающих радиосистем. Их можно объединить в одну сеть и использовать в крупных проектах. Для этого приемник имеет встроенные крепления для установки в рэковую стойку и оснащен стандартным антенным BNC-разъемом.

Линейка радиосистем предназначена для работы со звуком в театрах, съемочных павильонах, лекториях, на концертных и любых других профессиональных площадках. Также радиосистемы Октавы возможно использовать в караоке-клубах и дома.

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