На Пятом канале премьера семейного детектива «Моя девочка»

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моя девочка - детектив

На Пятом канале состоялся премьерный показ детективной новинки «Моя девочка». Главную роль исполнил Павел Харланчук. Саундтреком к сериалу стал хит Леонида Агутина «Я буду всегда с тобой».

Главные персонажи – отец и дочь Леоновы. На глазах десятилетней девочки погибла мама. Теперь Машу преследуют панические атаки. Она боится потерять и папу, а потому не может отпустить его от себя ни на минуту. Георгий Леонов, старший уполномоченный Главного управления МВД, вынужден брать дочь с собой на работу.

Леонов всячески старается оградить дочь от всех опасностей, учит её поступать правильно, но сам иногда вынужден нарушать правила иногда для пользы следствия, иногда во благо девочки. И только с ней суровый и немногословный полицейский становится невероятно нежным. А строчка из хита Леонида Агутина «Я буду всегда с тобой» станет определяющий во взаимоотношениях дочери и отца.

В Маше уживаются подросток и взрослый человек. С одной стороны, она не расстается с игрушечным плюшевым котенком по кличке Кактус и засыпает под папины сказки. С другой, она свободно разбирается в отношениях взрослых, ревнует папу, пытается его опекать и защищать, что порождает множество курьезных и забавных ситуаций.

Начальник Леонова по-человечески понимает сложную ситуацию подчиненного, но приводить девочку в отдел запрещает. В свою очередь коллеги Георгия стараются его поддержать и постоянно помогают прятать Машу то в шкафу, то под столом, чтобы руководство не заметило ребенка. Сама девочка чувствует себя у папы на работе вполне уверенно. Со временем героиня начинает вести себя как настоящий следователь. Она замечает такие детали, на которые бы взрослые даже не обратили внимания: странное поведения продавца из автосалона, повторяющийся грузовик в, казалось бы, не связанных между собой уголовных делах, одинаковый жест у разных людей. В конечном итоге, уникальная наблюдательность Маши помогает полиции ловить преступников и выйти на след убийцы её матери.

Павел Харланчук, исполнитель главной роли в сериале «Моя девочка»:

- Приглашение на эту роль меня обрадовало. В последнее время я с невероятной радостью смотрю на детей. Потому работа на съемочной площадке вместе с ребенком очень вдохновила. Импонировало и то, что в сериале много различных сюжетных линий: детективная, любовная, семейная, психологическая. Если смотреть через призму моего персонажа, то главный мотив фильма – попытка человека заново научиться жить после потери любимого человека, переосмысление ценностей. Интересно было наблюдать за тем, как «надо жить ради ребенка» перевоплощалось в «я хочу жить и дарить счастье дочери».

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