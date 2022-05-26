В России выходит новая книга «Мышление на миллиард» о национальном характере российского предпринимательства. Для написания книги автор проанализировал опыт успешных российских предпринимателей и миллиардеров.

31 мая 2022 года, накануне главного бизнес-события года, Петербургского международного экономического форума, выходит новая книга Виталия Конькова «Мышление на миллиард. 68 профессиональных деформаций предпринимателя». Это произведение – не очередной сборник советов, как стать богатым и успешным, а первый российский проект, направленный на выявление национального характера предпринимательства в нашей стране и определение ключевых качеств и навыков, необходимых бизнес-лидерам для достижения выдающихся результатов.

Для создания книги московский предприниматель Виталий Коньков провёл обширное исследование и проанализировал более 400 интервью 30 миллиардеров, добившихся успехов и создавших с нуля уникальные проекты и компании в России. Автор разобрал более 500 цитат и выявил 68 профессиональных и личностных качеств, характерных для представителей российского бизнеса, заработавших миллиарды. В современных условиях, когда российский бизнес ищет свой уникальный путь развития, эта книга может стать отличным ориентиром для тех, кто желает стать частью увлекательного, рискованного и многообещающего мира предпринимательства.

В книге – 9 тематических блоков и 68 глав, каждая из которых посвящена определенной черте характера, поведенческой или профессиональной особенности успешных предпринимателей. На примере ярких цитат миллиардеров Виталий Коньков сделал выводы о формирующих убеждениях, ценностях, качествах и особенностях мышления, наиболее характерных для успешных в России бизнес-лидеров. Автор исследований выстроил четкую систему из качеств, убеждений, особенностей поведения и стиля жизни, на основе которой можно формировать реальный план действий и менять свою профессиональную жизнь к лучшему.

Книга «Мышление на миллиард. 68 профессиональных деформаций предпринимателя» будет полезна не только начинающим предпринимателям и состоявшимся бизнесменам, но и практикующим психологам, бизнес-тренерам, а также всем, кто хочет найти свой путь в жизни и стремится к профессиональной и личностной самореализации.

В список предпринимателей, уникальный опыт которых учитывал Виталий Коньков, попали Араз Агаларов, Татьяна Бакальчук, Олег Бойко, Евгений Бутман, Рубен Варданян, Сергей Галицкий, Михаил Гончаров, Сергей Гордеев, Михаил Грачев, Андрей Ковалев, Андрей Кривенко, Михаил Куснирович, Михаил Кучмент, Александр Мамут, Владимир Мельников, Максим Ноготков, Федор Овчинников, Степан Пачиков, Валерий Покорняк, Сергей Полонский, Дмитрий Потапенко, Андрей Романенко, Аркадий Ротенберг, Игорь Рыбаков, Олег Тиньков, Андрей Трубников, Алишер Усманов, Владислав Филёв, Михаил Фридман и Евгений Чичваркин.

Книги издана только на бумажном носителе. Купить печатную книгу можно будет с 31 мая. Информация о местах продажи книг, опубликована на сайте книги https://milliardnikbook.ru .

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