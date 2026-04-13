В апреле отмечаются два значимых профессиональных праздника Вооруженных Сил РФ: День войск противовоздушной обороны (во второе воскресенье месяца, которое в этом году пришлось на 12 апреля) и День специалиста по радиоэлектронной борьбе (15 апреля). Обновленная экспозиция Музея героизма на ВДНХ, открывшая свои двери 9 мая 2025 года в павильоне № 59 на ВДНХ, в год защитника Отечества и 80-летия Победы, посвящена мужеству российских военнослужащих, задействованных в специальной военной операции. Экспозиция насчитывает более 600 предметов, лично переданных участниками боевых действий, которые рассказывают об ежедневных проявлениях отваги наших солдат и офицеров. Среди представленных экспонатов – обломки вражеских ракет, дронов и авиации, многие из которых, как, например, сбитые украинские и натовские беспилотники, стали результатом работы войск ПВО и РЭБ.

Особое внимание посетителей привлекает трофейный дрон «Баба Яга», так называют семейство мощных украинских беспилотников. Название отсылает к образу мифической славянской ведьмы, парящей в воздухе. Эти дроны используются для доставки боеприпасов, минирования, нанесения точечных ударов и разведывательных операций.

В музее также действует раздел, посвященный экипажам беспилотной авиации, чья роль в разгроме противника и освобождении земель России отмечена в экспозиции. Здесь, в обстановке, имитирующей лесополосу, представлены расчеты FPV-дронов – техники, управляемой от первого лица. Российские операторы БПЛА демонстрируют высокое мастерство, обеспечивая точные разведданные для наступления, корректируя огонь артиллерии и уничтожая живую силу и технику врага. Наряду с ними, свою роль в экспозиции нашли и снайперские группы, действующие в тесном взаимодействии с операторами дронов. Также можно посмотреть фильм, где оператор беспилотника делится опытом своей работы.

Среди экспонатов находится дрон DJI Mavic 3, выполняющий в зоне СВО задачи разведки и корректировки огня. Он успешно выявляет позиции противника, отслеживает его технику и в реальном времени наводит артиллерию и ударные дроны. Благодаря своей дальности и стабильной связи, DJI Mavic 3 остается эффективным на средних дистанциях, оставаясь незамеченным и неуязвимым для врага.

Кроме того, в Музее героизма представлены фрагменты бронетранспортера Stryker, передававшегося киевскому режиму Западом. Эта боевая машина, использовавшаяся украинскими боевиками, была обнаружена средствами воздушной разведки группировки войск «Север» и уничтожена вместе с экипажем посредством FPV-дронов «ВТ-40».

В секции «Городской штурм» подчеркивается значение использования квадроциклов и мотоциклов, их высокая проходимость там, где крупная техника не пройдет. Российские войска оснащают мотоколонны портативными средствами РЭБ для защиты от FPV-дронов, что существенно снижает уязвимость по сравнению с более массивной бронетехникой.

Миссия Музея героизма заключается в демонстрации преемственности поколений защитников Родины. Через актуальные инсталляции и уникальные артефакты посетители видят, как традиции доблести, стойкости и самопожертвования, унаследованные от героев прошлого, воплощаются в жизни нынешними воинами.