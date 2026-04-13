Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМоскваРеликвии тружеников тыла передали в Музей Победы навечно

Реликвии тружеников тыла передали в Музей Победы навечно

By T1
Музею Победы в дар передали награды, фотографии, открытки и другие семейные реликвии периода Великой Отечественной войны, принадлежавшие труженикам тыла супругам Константину Дмитриевичу и Нине Владимировной Краевым. Реликвии бережно сохранила их дочь — почетный радист России Ольга Самсонова (Краева).

«Мой отец был горным инженером, окончил Нижнетагильский горно-металлургический техникум. После этого он поехал работать на уральские рудники. Когда началась война, его перевели в город Кировград, на шахты. Отец работал на этих рудниках всю свою жизнь. Мама работала на заводе твердых сплавов, который выпускал титан. Каждое утро я просыпалась с заводским гудком. В 1945 году моих родителей наградили медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», — рассказала Ольга Самсонова.

В годы Великой Отечественной войны Константин и Нина Краевы работали в тресте «Кировградмедьруда» в Кировграде Свердловской области. Константин Дмитриевич с 1939 по 1941 годы занимал должность главного инженера по строительству в тресте. В этот период он внес значительный вклад в развитие инфраструктуры и технологий горнодобывающей промышленности региона. С 1942 по 1946 год Краев возглавлял «Кировградмедьруду». Нина Владимировна поступила на работу в конструкторское бюро этого же треста, где её профессиональные навыки и знания сыграли ключевую роль в обеспечении нужд фронта. В 1943 году Краева перешла в конструкторский отдел оборонного завода № 4, где проработала в течение 23 лет до выхода на пенсию.

В числе переданных семейных реликвий — кожаный плащ, полученный отцом Ольги Константиновны в конце войны по ленд-лизу. Он им очень дорожил и носил по особым случаям, поделилась дарительница. Ольга Самсонова рассказала, что, несмотря на тяжёлое военное время, родители, как могли, старались сделать её детство счастливым.

«Я родилась 15 января 1940 года. У нас в доме всегда в этот день стояла ёлка. И вот эти игрушки висели на ёлке в моём детстве. И хоть я росла в голодные военные годы, моё детство всегда было связано с этим праздником. И день рождения мой всегда проходил с ёлкой. И этот праздник у меня в душе до сих пор. То есть родители всё сделали для того, чтобы я войну не очень чувствовала», — рассказала дочь тружеников тыла.

Эти дорогие сердцу ёлочные игрушки Ольга Краева передала в Музей Победы, как и редкую новогоднюю открытку военного времени, которую её семья получила в 1943 году. На тоненькой карточке, сделанной из газетной бумаги, изображены дети, которые опускают в почтовый ящик письмо солдатам.

«Эту открытку прислала моя тётя Феля, которая жила в Москве. В ней она передает «новогодний привет доблестным воинам Красной Армии, героически защищающим свободу и жизнь народов СССР от немецких захватчиков». И тётя Феля пишет: «Ребята, когда мы прогоним фашистов, вы обязательно приедете ко мне в Москву в гости. Очень хочу вас всех видеть», — прочитала Ольга Самсонова.

«Я передаю эти вещи именно в Музей Победы, потому что для меня День Победы – это главный праздник страны. 9 мая я всегда по телевизору смотрю парад со слезами на глазах. Я очень люблю ваш музей и знаю, что всё это не пропадет, что это смогут увидеть люди», — призналась Ольга Самсонова.

Фото: пресс-служба Музея Победы, Москва

Предыдущая статья
Подборка фильмов, мультфильмов и сериалов к Дню космонавтики
Следующая статья
На страже воздушных рубежей

Новое в рубрике