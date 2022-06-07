13 июня в 21.20 на телеканале «Россия» — премьера драмы «Небо». Героическая история, основанная на реальных событиях о сильных духом людях, живущих среди нас, и о подвиге, совершенном ради каждого из нас. Режиссер: Игорь Копылов. В главных ролях: Игорь Петренко, Мария Миронова, Иван Батарев, Сергей Губанов, Илья Носков, Николай Козак и другие.

Фильм посвящён подвигу летчиков Олега Пешкова и Константина Мурахтина.

Подполковник Сошников и капитан Муравьев — два разных характера, две разных судьбы, которым суждено будет сойтись на военной базе Хмеймим. Во время боевого вылета самолет Сошникова был сбит турецким истребителем. Олег Сошников и штурман Константин Муравьев успели катапультироваться, но только одному из воинов суждено было вернуться домой живым.

24 ноября 2015 года во время боевого вылета их Су-24 был сбит турецким истребителем на севере Сирии. Это событие освещали все мировые СМИ, а за ходом спасательной операции следила вся Россия. Съемки картины проходили на реальных военных объектах в Сирии и в России. Главным консультантом на съемочной площадке выступил майор Константин Мурахтин. Исполнители главных ролей несколько месяцев тренировались в действующем лагере подготовки военных для специальных операций вместе с военнослужащими.

Фото – телеканал «Россия»

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