Выставка «Человек телесный» открывается в новом пространстве галереи К35

10 июня 2022 года в новом пространстве галереи К35 откроется выставка «Человек телесный». Среди художников: Алиса Горелова, Алексей Кокорин, Татьяна Кондратенко, Вильгений Мельников, Андрей Новиков, Виктор Сергей, Наталия Спечинская. Каждый из авторов по-своему раскрывает тематику телесности: у кого-то она обрастает ироническим подтекстом, кто-то окутывает её почти сакральными смыслами.

Наше тело часто оказывается честнее, чем психика. Оно быстрее реагирует на изменения, через него мы учимся вновь осознавать себя, возвращаться к себе. Выставка «Человек телесный» в галерее К35 — это непредвзятое исследование тематики телесности в искусстве, а также человеческих представлений о себе и других: от классических традиций до современного взгляда.

Интерес к теме телесности постоянно возникает в течение хода развития истории искусства. При этом отношение к ней с каждым новым этапом претерпевает значительные трансформации. Существует точка зрения, что самые радикальные из них произошли в последние 100 лет. Человечество прошло долгий путь — от создания примитивных образов первобытных скульптур к восприятию тела в качестве объекта для полноценных чувственных исследований.

Экспозиция выставки «Человек телесный» предлагает погрузиться в заявленную тему через работы 7-ми современных авторов, работающих в разных медиа.

Вильгений Мельников. Грация. Дутая сталь, сварка, химическая обработка, 150х60х56 см, 2021

Скульптура из дутой стали художника Вильгения Мельникова пригласит зрителей к размышлениям, в ходе которых каждый сможет выстроить свой ассоциативный ряд. Возлежащая, пребывающая в состоянии неги и покоя, грузная фигура его «Грации» одновременно отсылает к формам палеолитических Венер, классическим образам прекрасных дам и одалисок с полотен великих мастеров (Тициана, Энгра, Мане и др.), и даже проводит параллели с предельно реалистическими картинами Люсьена Фрейда. Ироничный диалог со скульптурой поддержат яркие графические работы Наталии Спечинской.

Подвешенные в воздухе монументальные полотна Алисы Гореловой раскроют тему телесности через динамические композиции, навеянные мифическими сюжетами титаномахии и бестиария. Молодая художница давно исследует условность границ между человеком и внешним миром, но впервые вводит в свои работы мотивы «Книги вымышленных существ» Х.Л. Борхеса. Горелова словно выхватывает и успевает запечатлеть мгновение отчаянного, бескомпромиссного поединка, в котором сплелись гигантские фигуры полулюдей-полуживотных. Её работы — это символ бесконечной внутренней борьбы, а также наблюдение за формой и эстетикой тела, непредсказуемо трансформирующимися на плоскости холста.

Часть выставочной экспозиции будет посвящена наблюдению за людьми, находящимися на отдыхе: пляже или курорте. Художники Алексей Кокорин, Андрей Новиков и Татьяна Кондратенко с точностью и искренней заинтересованностью продемонстрируют сцены с отдыхающими у воды. Однако, сквозь кажущиеся обыденность и ироничность представленных сюжетов, при детальном рассмотрении они приобретают неожиданное прочтение, близкое библейским историям. В грубой материи под взглядом художников появляется одухотворенность.

Эстетическая составляющая — важная часть экспозиции. Об этом свидетельствуют работы художника Виктора Сергея, для которого «Тело» является объектом поклонения, гордо демонстрируемым миру. Его героини — прекрасные девушки, вдохновленные глянцевыми фотографиями, заигрывают с наблюдателем: то пристально вглядываются, то отворачиваются от него.

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Алиса Горелова. Книга вымышленных существ № 2. Холст, масло 300х106 см, 300х50 см, 2022

Алиса Горелова. Книга вымышленных существ № 3. Холст, масло 300х106 см, 300х50 см, 2022

Алиса Горелова (род. 1988) — художница родом из Казахстана, в настоящее время проживает в Санкт-Петербурге. Получила образование в Академии искусств им. Репина по специализации — графика. Резидент студии «Непокоренные — 17». В своих работах Алиса исследует границу между человеком и внешним миром, между телом и другим телом. Основной медиум художницы — живопись, также важной частью в её работе является текстильная скульптура и видео. В исследовании телесности для художницы важна грань, где насилие превращается в чувственность, а агрессия — в слабость. Взаимодействие, колеблющееся между любовью и проявлением силы, оказывается в фокусе интереса художницы. Она интуитивно, чувственно исследует то, как меняется в современном мире представление о гендерных ролях. Ее исследования – это, по сути, чувственное восприятие изменений мира, в том числе внутри близких отношений между людьми.

Алексей Кокорин (род. 1991) – фотохудожник, актер, режиссер. Родился в г. Кирове. В 2014 году окончил актерский факультет театрального института им. Щукина и был принят в театр «Ленком Марка Захарова», работал в составе «Снежного шоу» Славы Полунина. Режиссер и сценарист нескольких фильмов и клипов, ставших лауреатами международных кинофестивалей. Граффити и фотохудожник. На выставке представлена серия его фоторабот, снятых в Абхазии.

Андрей Новиков. Погружение. Холст, масло, 150х90 см, 2018

Андрей Новиков. Вспышка. Холст, масло, 120х150 см, 2020

Татьяна Кондратенко (род. 1980) – белорусская художница, выпускница Государственной академии искусств в Минске. В живописи проблематизирует социальную реальность, обращается к отвлеченным каноническим сюжетам и образам. Работает над созданием эффекта фактурных материалов маслом. Насыщенный колорит в сочетании с классической композицией и пластикой придает картине динамизм. Член белорусского союза художников c 2012 года.

Татьяна Кондратенко. Крутой берег. Холст, масло, 150х120 см, 2021

Вильгений Мельников (род. 1984) – художник, скульптор. Получил образование в Ростовской государственной академии сельхозмашиностроения по специальности «Инженерное дело в сфере технологии и конструировании механизмов машин, и производственных линий». После обучения занялся живописью и рисунком в студии Мироненко В.И. в г. Ессентуки. С 2009 года (после переезда в Санкт-Петербург) основал студию экспериментального искусства и дизайна «Ofely Art» и уже на протяжении 10 лет экспериментирует со способами формообразования и работой формы с пространством.

В настоящее время предметом основного исследования является надувание объектов из металла (гидроформовка металла). Выявленные особенности предметов помогают переосмыслению их классической формы. Дутые металлические модули позволяют создавать крупные бескаркасные объекты. Модульность же позволяют работать со сложным пространством.

Андрей Новиков (род. 1985) – художник, член Творческого Союза Художников России с 2008 года. Получил образование сначала в Пятигорском художественном училище, а затем в Северо-Кавказском федеральном Университете. С 2008 года – магистр изобразительных искусств. В его портфолио множество грантов, наград и титулов победителя выставок. Так, в 2011 году Андрей Новиков получил диплом Российской академии художеств «За вклад в российскую культуру». В 2016-м — грант Губернатора Ставропольского края за достижения в области искусства и культуры. В 2019-м получил золотую медаль Творческого Союза Художников России за вклад в отечественную культуру.

Виктор Сергей (род. 1991) – художник, архитектор. Получил образование в Белорусском национальном техническом университете по специальности дизайн архитектурной среды. Виктор работает в графической технике, используя приемы гиперреализма, часто в сочетании с ретро-стилистикой, что делает его творчество узнаваемым.

Наталия Спечинская (род. 1970) – художница из ленинградской (петербургской) творческой семьи (Её прадедушки — «человек – писатель – гражданин» Всеволод Вишневский и композитор Зигмунд Кац), резидент студии «Непокоренные — 17».

Этот факт, а также природная одаренность уже в ранние годы определили профессиональный путь развития Наталии в области искусства. Обучалась в Академии (Институте живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина), а также РГПУ им. Герцена по классу живописи. В Петербурге Спечинская известна как тонкий художник-колорист. Словно противопоставляя себя часто мрачной атмосфере родного города, в качестве основы своего художественного языка она выбирает цвет. Глубокие темы, поднимаемые автором в работах, обязательно обыгрываются яркими красочными сочетаниями.

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