САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: Музыкальный двор K-30 обявил третий сезон

К своему третьему году музыкальный двор K-30 в гавани Васильевского острова, впервые открытый командой Roots United летом 2020-го, закрепил за собой статус важного культурного спота Петербурга. Миссию Roots United по освоению ранее закрытой для публики фабрично-заводской территории вдоль Кожевенной линии можно считать успешно выполненной — сегодня это пространство активно ревитализируется, на месте бывшей промзоны появляются новые места общественного досуга.

Этим летом K-30 сохранит инфраструктуру двухъярусного контейнерного двора под большой прозрачной крышей с обустроенной набережной, двумя сценами, магазином винила, бильярдной, пинг-понгом и прочими точками притяжения, но вместе с тем расширит свою функцию. Команда Roots United осознает потребность перемен и развивает социальную ответственность. На площадке это будет выражено в нескольких направлениях: благотворительные события, совместное использование пространства K-30, специальный мерч и входные донаты в пользу нуждающихся.

Помимо социально-значимых инициатив новую жизнь K-30 вдохнут коллаборации с городскими гастрономическими проектами: коктейльная карта от El Copitas — единственного российского бара, вошедшего в первую десятка авторитетного рейтинга The World’s 50 Best Bars 2021, а также меню уличного кафе, обновленное совместно с командой японских ресторанов Subzero и проекта «Ленторг».

Лето в K-30 обещает быть насыщенным!

В планах на ближайшее время:

11 июня — нашумевшая вечеринка Loud Boyz с лайвами Thomas Mraz, «Лауд», Lovanda и др.

18 июня — коллаборационная ночь от Roots United и столичной промо группы System 108.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.