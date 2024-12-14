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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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На территории парка города Советска отрыли ротонду с бюстом Николая Карамзина

editor
By editor
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николай-карамзин
Фото © пресс-служба Музея Мирового океана

На территории городского парка города Советска отрыли ротонду с бюстом великого русского писателя, историка и крупнейшего литератора эпохи сентиментализма Николая Карамзина.

Главным идейным вдохновителем этого проекта является президент Музея Мирового океана Светлана Геннадьевна Сивкова.

Одна из основных задач музея – сохранение для потомков истории Отечества и наследия открывателей и путешественников. Истории о великих гостях, посещавших эти земли в разные времена, хранят Королевские и Фридрихсбургские ворота. Созданные Николаем Карамзиным литературные произведения, его письма из путешествий – это часть нашей истории, бесценные свидетельства ушедшей эпохи.

Важное для Советска событие приурочено к 258-летию со дня рождения знаменитого литератора и историка, который в 1789 году побывал в этих краях и описал поездку в «Письмах русского путешественника».

Советск – красивый город с уникальной историей. И благодаря совместной работе Министерства по культуре и туризма Калининградской области, Музея Мирового океана, Калининградского областного историко-художественного музея, дирекции Балтийской АЭС появилась ещё одна точка притяжения. Уверены, что советчане и гости муниципалитета, прогуливаясь по городскому парку и любуясь бюстом Карамзина, с большой охотой будут приобщаться к великому культурному наследию русского народа.

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