На территории парка города Советска отрыли ротонду с бюстом Николая Карамзина

На территории городского парка города Советска отрыли ротонду с бюстом великого русского писателя, историка и крупнейшего литератора эпохи сентиментализма Николая Карамзина.

Главным идейным вдохновителем этого проекта является президент Музея Мирового океана Светлана Геннадьевна Сивкова.

Одна из основных задач музея – сохранение для потомков истории Отечества и наследия открывателей и путешественников. Истории о великих гостях, посещавших эти земли в разные времена, хранят Королевские и Фридрихсбургские ворота. Созданные Николаем Карамзиным литературные произведения, его письма из путешествий – это часть нашей истории, бесценные свидетельства ушедшей эпохи.

Важное для Советска событие приурочено к 258-летию со дня рождения знаменитого литератора и историка, который в 1789 году побывал в этих краях и описал поездку в «Письмах русского путешественника».

Советск – красивый город с уникальной историей. И благодаря совместной работе Министерства по культуре и туризма Калининградской области, Музея Мирового океана, Калининградского областного историко-художественного музея, дирекции Балтийской АЭС появилась ещё одна точка притяжения. Уверены, что советчане и гости муниципалитета, прогуливаясь по городскому парку и любуясь бюстом Карамзина, с большой охотой будут приобщаться к великому культурному наследию русского народа.