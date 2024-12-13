В поселке Озерки Калининградской области построят культурно-досуговый центр

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по итогам рассмотрения проектной документации на возведение культурно-досугового центра в поселке Озерки Гвардейского городского округа Калининградской области.

В новом одноэтажном здании площадью более тысячи квадратных метров предусмотрены зрительный зал на 300 человек с эстрадой, библиотека с комнатой для чтения книг, помещения для администрации, артистов, сценического оборудования и звукооператорская студия.

Современное учреждение появится в центре поселка рядом со школой и станет новым центром притяжения для жителей всех возрастов.

Застройщик – Администрация муниципального образования «Гвардейский муниципальный округ Калининградской области». Генеральный проектировщик – ООО «АМПИР».