На ВДНХ открыли клуб по игре в лакросс

На стадионе, расположенном в парке «Останкино», проводятся тренировочные мероприятия спортивного клуба по лакроссу. Эти встречи являются частью более широкой инициативы по модернизации и улучшению спортивной инфраструктуры Москвы, запланированной до 2030 года. Посетители ВДНХ имеют возможность оттачивать свои навыки вместе с участницами команды Moscow Phoenix, одной из ведущих женских команд по лакроссу в России.

Лакросс по праву считается одним из наиболее стремительных и захватывающих командных видов спорта. Он способствует развитию физической силы, скорости реакции и умения мгновенно принимать решения. Важным событием для этого вида спорта стало его включение Международным олимпийским комитетом в программу Олимпийских игр в 2023 году. Существуют два основных формата игры: мужской, отличающийся более высоким уровнем силовой борьбы, и женский. Игра ведется в классическом варианте 10 на 10 игроков и в более компактном олимпийском формате 6 на 6.

Для участия в тренировках клуба на территории ВДНХ приглашаются все желающие старше 15 лет. Занятия проходят дважды в неделю: по понедельникам на половине поля и по субботам на полном игровом поле. Участие в тренировках бесплатное и не требует предварительной записи. Вся необходимая профессиональная экипировка предоставляется новичкам на время проведения занятий без взимания платы. Для несовершеннолетних игроков обязательным условием является присутствие одного из родителей или наличие письменного согласия от законного представителя.