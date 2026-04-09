Юная россиянка стала открытием World Surf League в ЮАР

Российские серферы выступили на этапе квалификационной серии Всемирной Лиги Серфинга в ЮАР. Двенадцатилетняя Таисия Беляева стала главным открытием соревнований.

В Ист-Бич (Порт-Альфред, ЮАР) прошёл этап квалификационной серии Всемирной Лиги Серфинга (World Surf League) — Royal St Andrews Hotel Rip Curl Cup с рейтингом QS 4000 у мужчин и QS 2000 у женщин.

В соревнованиях приняли участие 53 мужчины и 22 женщины из четырех стран — Нидерланды, ЮАР, Марокко и Россия. Российские серферы были допущены к соревнованиям без указания принадлежности к стране.

Россию представляли 7 спортсменов. В мужском QS 4000 – Волков Егор, Петухов Илья, Багдасарян Максим. В женском QS 2000 – Беляева Таисия, Болысова Елена, Болгова Алиса, Тихонова Анна.

В женском дивизионе ярко выступила Таисия Беляева. 12-летняя спортсменка последовательно прошла раунд 24 и раунд 16, вышла в четвертьфинал и заняла итоговое 5-е место. В одном из ключевых эпизодов четвертьфинала на волнах до 7 метров она смогла проявить настоящий спортивный характер, взять волну и показать, что она готова соревноваться наравне с гораздо более опытными и взрослыми серферами. Юная Беляева соревновалась с участницей Олимпийских Игр в Париже южноафриканской спортсменкой Сарой Баум и мароканкой Лилиас Теббай, которая и стала победителем соревнований.

В мужском дивизионе Илья Петухов и Егор Волков успешно преодолели первый круг соревнований и вышли в раунд 48, где набрали в своих хитах 4,50 и 5,33 балла соответственно, но это не позволило им пройти в дальнейшую стадию соревнований.

Перед стартами команда провела подготовительный сбор с легендарным южноафриканским серфером и тренером серебряной призерки Олимпийских игр в Токио Грегом Эмсли, что помогло лучше адаптироваться к локальному споту, особенностям волн и формату судейства Всемирной Лиги Серфинга.

Всемирная Лига Серфинга (World Surf League)– это главная мировая серия соревнований по серфингу, где формируется элита этого вида спорта. Выступление на этапе WSL — важный шаг для российских спортсменов, дающий международный рейтинг и возможность почувствовать уровень мировых стандартов.

Итог поездки — не только показанные баллы и преодоленные соревновательные и этапы, но и колоссальный опыт, понимание требований мирового уровня и важный шаг вперёд в развитии российского серфинга.

Фото: Kody McGregor / Предоставлены пресс-службой Российской федерации серфинга