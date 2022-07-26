На ВДНХ открывается выставка об истории усадьбы Останкино и ее окрестностей

29 июля в Музее ВДНХ открывается экспозиция «Точка отсчета — Останкинский дворец». Выставка будет работать до 15 января 2023 года. Вход по билетам в музей.

В основе экспозиции фотографии и исторические документы из собрания Московского музея-усадьбы Останкино в сопровождении цитат из старинных путеводителей, воспоминаний современников, письменных источников, чертежей и планов. Гостям представится возможность окунуться в атмосферу прошлого: выставка иллюстрирует богатейшее прошлое Останкинского дворца и окрестностей вплоть до 1917 года.

Останкинский дворец не просто единственный в своем роде деревянный памятник Москвы XVIII века. Останкинский дворец — центр современного района Останкино, его историческое, архитектурное и композиционное начало — точка отсчета для всех окружающих территорий с момента своего появления, а именно с конца XVIII века. Он дошел до наших дней практически в первоначальном виде и до сих пор остается важнейшим культурным наследием не только своего района, но и города.

Музей ВДНХ расположен в арке Главного входа (правое крыло). Время работы: со вторника по воскресенье с 11:00 до 22:00, кассы работают с 10:45 до 21:00. Свободный вход в музей со вторника по пятницу с 11:00 до 15:00, а также каждое третье воскресенье месяца. Билеты выдаются в кассе музея.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.