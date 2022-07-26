Семейный фестиваль «Традиция» состоится в музее-заповеднике А.С. Пушкина

20 августа в государственном историко-литературном музее-заповеднике А.С. Пушкина и парке Захарово состоится седьмой литературно-музыкальный фестиваль «Традиция». В этом году он проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры и туризма Московской области и администрации Одинцовского городского округа.

«Традиция» – семейный фестиваль для любителей искусства всех возрастов. На один день усадьба и парк Захарово становятся пикником под открытым небом, где в разных уголках происходят разнообразные события: музыка, поэзия, литература, философия, история. Особая атмосфера «гения места» делают «Традицию» уникальным фестивалем – ведь именно здесь, на территории усадьбы в Захарово, маленький Пушкин и учил русский язык, слушая сказки Арины Родионовны.

В этом году на площадках фестиваля состоится более 50 событий. В программе – спектакли, концерты, творческие встречи, поэтические чтения, игры, мастер-классы, ярмарка и лавки с традиционной русской едой. С 11 часов дня и до позднего вечера на территории парка и усадьбы гостей фестиваля ждут Праздничный хор Данилова монастыря, «Калинов Мост», Александр Ф. Скляр, Маша Макарова («Маша и Медведи»), «волшебный голос» Евгении Смоляниновой, ансамбль древнерусского певческого искусства «Сирин», Елена Фролова, «Казачий кругЪ», Таисия Краснопевцева, Аким Апачев, поэты Дмитрий Воденников, Анна Ревякина и Анна Долгарева, группа «Джанго», Петр и Полина Лундстремы и многие другие.

Ежегодно фестиваль собирает более 15 тысяч гостей из Москвы и Подмосковья. Тех, кому интересна история культуры, искусства, страны. Каждый год организаторы составляют разные программы, переосмысливая взгляд на традицию, чтобы под разными углами показать современность и вместе с этим вечность тех ценностей, которые составляют основу русской культуры, – связь времен и поколений.

Идея «Традиции» принадлежит писателю Захару Прилепину и режиссеру Эдуарду Боякову.

«Главная тема «Традиции» этого года – семья. Собственно, мы всегда подчеркивали, что наш фестиваль семейный, для взрослых и детей. Но сегодня хочется особенно сфокусироваться на этой объединяющей нашу страну, нашу Родину ценности и поговорить о семье предметно: какая музыка сопровождает нашу жизнь в семье – начиная с колыбельных и заканчивая погребальными песнями, какие визуальные коды передаются нам с рождения, из чего состоит семейный уют, какие традиции рождаются в семье? Семья – это важнейшее и глубочайшее явление. Будем его рассматривать и изучать в этом году на «Традиции», будем радоваться общению с любимыми артистами», – говорит режиссер, продюсер, создатель фестиваля «Традиция» Эдуард Бояков.

«В смутные дни надежды и горечи, радости и веры надо встречаться с родней – видеть, слышать, слушать самых близких и дорогих. Здесь, на «Традиции», – все родня», – комментирует писатель, общественный деятель, основатель фестиваля «Традиция» Захар Прилепин.

«Традиция» – это фестиваль, который предлагает не просто отдохнуть с музыкой и танцами, это такой непринужденный, но важный диалог о связях нас с нашей историей, нашими предками, о том, откуда мы родом и кто мы есть. Хорошо, что диалог этот выходит доступным и понятным благодаря своему семейному формату, а еще той дружеской теплой атмосфере, которую создают организаторы. Фестиваль уникален не только своей мультижанровостью, но и открытостью: концерты, лекции, мастер-классы – все это для самых разных возрастов. В конце концов, это прекрасный повод побыть со своими родными, близкими и вместе вспомнить свои корни, свои традиции, которые и есть основа любой культуры», – рассказывает министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

Вход бесплатный.

Больше информации на сайте фестиваля traditionfestival.ru.

Проезд: от Белорусского вокзала до станции «Захарово», Государственный историко-литературный музей-заповедник А.С. Пушкина.

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