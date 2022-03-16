Портал «Узнай Москву» представил экскурсионные маршруты к 350-летию со дня рождения Петра I

На портале «Узнай Москву» опубликовали две экскурсии, приуроченные к 350-летию со дня рождения Петра Великого. Интерактивный гид содержит подробное описание каждого пункта обоих маршрутов и фотографии расположенных на пути достопримечательностей, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Эти экскурсии можно использовать для самостоятельной прогулки по историческим местам или ознакомиться с ними прямо из дома, по пути на работу или учебу.

«Обе экскурсии подготовили столичные краеведы вместе со специалистами Мосгорнаследия. Они включают исторические места Москвы, связанные с Петром I, в том числе памятники архитектуры, построенные по его указу. Первый маршрут охватывает район Лефортово, а второй — территорию между станциями метро “Китай-город” и “Октябрьская”», — сказала Наталья Сергунина. Ее слова приводятся на портале mos.ru.

В маршруте по району Лефортово туристам предлагают разгадать тайны Лефортовского парка: старинное название этого места и знаменитые фамилии обладателей резиденций на его территории. Также можно узнать, какой храм был приходским для Первого московского выборного солдатского полка, которым командовал Франц Лефорт, или какой знаменитый госпиталь основал личный врач Петра Великого.

Второй маршрут начинается на улице Варварке (у палат бояр Романовых), по пути находится Печатный двор. Во время прогулки москвичи узнают историю Оружейной палаты и церкви Знамения на Шереметевом дворе. Закончится путешествие возле церкви Иоанна Воина на Большой Якиманке.

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