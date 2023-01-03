На ВДНХ пройдет новогодний «Ювелирный вернисаж»

В новогодние праздники, с 4 по 7 января, в павильоне №55 на ВДНХ пройдет ярмарка «Ювелирный вернисаж». Посетители смогут выбрать для себя или в подарок близким украшения, аксессуары и предметы интерьера.

На ярмарке будут представлены более ста ювелирных компаний, творческих мастерских, художников-ювелиров из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Ростова-на-Дону, Костромы, Дагестана, Якутии и других регионов России.

Посетители смогут выбрать для себя или в подарок золотые и серебряные украшения, авторские изделия и брендовую бижутерию, приобрести столовое серебро, художественное оружие, необычные предметы интерьера и стильные аксессуары.

Ярмарка будет открыта для посещения с 4 по 6 января с 11:00 до 19:00, 7 января с 11:00 до 17:00. Вход свободный.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.