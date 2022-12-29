Выставка «Игры дам» открылась в культурном центре Elohovskiy Gallery

27 декабря в культурном центре Elohovskiy Gallery были представлены результаты опен-колла для деятелей искусства, объявленного в конце сентября.
Среди множества заявок кураторы обратили внимание на одну общую тенденцию - работы затрагивали женский облик в искусстве. Актуальность этой темы среди современных молодых творцов подсказала итоговое направление: создание выставки «Игры дам». Название выставки отсылает к редкой книге «Jeux de Dames», посвященной женщинам Парижа, с литографиями ведущего художника послевоенной Франции Бернара Бюффе, которого называли конкурентом Пикассо. Оригинал этой книги и станет жемчужиной выставки. Групповая выставка представит собой нарратив о трансформации женского образа в современном обществе - от религиозного образа Богоматери до аспекта интимности. Экспозиция раскрывает многогранную и контрастную женственность через призму искусства.
В течение месяца зрители смогут увидеть работы Ольги Менжилий, Светланы Чепровой, Аглаи Кузнецовой, Яны MARA, Алины Андрейчишеной.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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