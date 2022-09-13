На ВДНХ пройдет выставка-ярмарка «Сокровища Севера. Мастера и художники России 2022»

С 14 по 18 сентября в павильоне №55 состоится XVII Международная выставка-ярмарка «Сокровища Севера. Мастера и художники России». Гости ВДНХ познакомятся с жизнью, историей и культурой коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России, смогут побывать в настоящем чуме и попробовать деликатесы северной кухни.

Выставка-ярмарка «Сокровища Севера» — знаковое мероприятие, направленное на сохранение и развитие народных художественных промыслов коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России. В этом году оно пройдет в павильоне №55 на ВДНХ. Гостей ждут с 14 по 17 сентября с 11:00 до 19:00, 18 сентября с 11:00 до 17:00. Вход бесплатный.

В выставке-ярмарке примут участие более 500 мастеров традиционных и художественных промыслов, профессиональных и самодеятельных артистов, представителей общин и органов государственной власти. 24 региона Российской Федерации презентуют достижения в области социально-экономического развития общин, самобытную и уникальную культуру, традиции, национальные промыслы и ремесла коренных народов.

В рамках мероприятия пройдет Всероссийский фестиваль «Кочевье Севера». Его участниками станут мастера горлового пения, исполнители аутентичных мотивов на древних национальных инструментах, сказители народных преданий, лучшие танцевальные коллективы и бубнисты из северных регионов.

На фестивале этнической моды «Полярный стиль» национальные дизайнеры представят уникальные костюмы народов Севера, а на фестивале «Мать Земля. Коренные народы. Хлеб. Сладости. Напитки» расскажут об их кулинарных традициях.

Для юных посетителей откроется площадка «Дети Арктики», где пройдут ознакомительные занятия по родному языку и лекции по этнической культуре коренных малочисленных народов Арктики, показ мультипликационных и документальных фильмов, а также выставка детского творчества.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.