Концерт Фортепианного шоу Bel Suono в Московской консерватории

0
43

30 сентября в Большом зале Консерватории состоится традиционный концерт Фортепианного шоу Bel Suono, посвящённый Международному Дню Музыки.

«Bel suono» — это​ оригинальный микс современных технологий с лучшими образцами классической и современной музыкальной культуры.

Трио молодых пианистов-виртуозов, которые полностью отдаются музыке и зрителю.

Каждое произведение является отдельным видом искусства.

В этот вечер вас ждёт множество ярких премьер, написанных специально для этого концерта, уже полюбившиеся шедевры классической и современной музыки в оригинальной обработке Bel Suono, а также авторские произведения солистов!

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
Предыдущая статьяВ издательстве «Иностранка» выйдет сборник детективных рассказов Жауме Кабре
Следующая статьяНа ВДНХ пройдет выставка-ярмарка «Сокровища Севера. Мастера и художники России 2022»

Похожие статьиПредоставлено автором