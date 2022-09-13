Концерт Фортепианного шоу Bel Suono в Московской консерватории

30 сентября в Большом зале Консерватории состоится традиционный концерт Фортепианного шоу Bel Suono, посвящённый Международному Дню Музыки.
«Bel suono» — это оригинальный микс современных технологий с лучшими образцами классической и современной музыкальной культуры.
Трио молодых пианистов-виртуозов, которые полностью отдаются музыке и зрителю.
Каждое произведение является отдельным видом искусства.
В этот вечер вас ждёт множество ярких премьер, написанных специально для этого концерта, уже полюбившиеся шедевры классической и современной музыки в оригинальной обработке Bel Suono, а также авторские произведения солистов!Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).
С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.