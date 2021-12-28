На YouTube канале Оксаны Федоровой состоялась премьера полнометражной версии телепроекта «Моя Россия: музыкальное путешествие»

25 декабря 2021 года на официальном YouTube канале Оксаны Федоровой состоялась премьера полнометражной версии выпусков телепроекта «Моя Россия: музыкальное путешествие», посвященных Москве, Твери и Пскову, и совсем скоро выйдет программа о Курске.

Как отметила Оксана Федорова, «главная идея проекта – популяризация классической музыки среди самой широкой аудитории, и в первую очередь – среди подрастающего поколения. Путешествуя по разным городам вместе с экспертами, краеведами и искусствоведами мы открываем страницы музыкальной истории, связанные с жизнью и творчеством великих композиторов и музыкантов, прослеживаем тонкие нити, которые объединяют разные регионы России и формируют единый культурный фундамент».

Выпуск 1. Москва

Программа посвящена жизни и творчеству композиторов и музыкантов, чья жизнь и судьба были связаны со столицей: Чайковский, Прокофьев, Скрябин, Рахманинов, Шаляпин. Съемка проходила в домах-музеях, Ленинградском вокзале, площади Большого театра и в Московской консерватории. Экспертами программы выступили генеральный директор Российского национального музея музыки М. А. Брызгалов, президент Международного фонда им. Надежды Филаретовны фон Мекк, потомок семей Чайковских, Давыдовых — Денис Андреевич фон Мекк, а также эксперты музеев Скрябина, Шаляпина и Прокофьева.

Выпуск 2. Тверь

В рамках программы Оксана Федорова посещает места музыкальной силы города, который часто называют маленьким Петербургом: филармония, набережная, Императорский путевой дворец, Тверской музыкальный колледж им. М. П. Мусоргского, две детские музыкальные школы. Здесь жили и творили М.П. Мусоргский, «русский бриллиант» Дарья Леонова, Николай Львов, главный популяризатор русских народных инструментов В. В. Андреев, певец Сергей Лемешев и создатель музыки гимна СССР и современной России – А. Александров.

В рамках программы мы делаем мостик между прошлым и настоящим, показываем юных музыкантов, которые развивают традиции великих земляков. Экспертами и участниками программы выступили музыковед Н. Дроздецкая, эксперты Путевого дворца, руководители и учащиеся музыкальных школ города.

Выпуск 3. Псков

Псков – один из древнейших городов России, история вдохновила Пушкина на создание сказок, по которым Римский-Корсаков создал знаменитые на весь мир оперы. В рамках программы, путешествуя по самым знаковым местам своего родного города, Оксана Федорова раскрывает истории судеб Н. А. Римского-Корсакова, М.П. Мусоргского, великой пианистки Марии Юдиной, балалаечника-виртуоза Бориса Трояновского, Сергея Дягилева и Федора Шаляпина, которые были связаны с Псковом и его культурными корнями. Точки съемки: Псковский кремль, Набережная, Мирожский монастырь, Псковский объединенный музей, Дом народного творчества, железнодорожный вокзал, с которого начинается путешествие. Экспертом программы выступила музыковед Ларина Никитина.

В 2021 году проект «Моя Россия: музыкальное путешествие» реализован при поддержке Фонда Президентских грантов.

Проект «Моя Россия: музыкальное путешествие» объединяет развлекательный и познавательный контент в краеведческом разрезе – через музыкальную историю столицы раскрывается глубина и красота национальной культуры нашей страны.

Проект позволяет привлечь внимание широкой общественности не только в России, но и за рубежом к отечественному классическому наследию, раскрывает красоту и многообразие музыкальной истории нашей Родины – от небольших городов до культурных столиц, способствует развитию внутреннего туризма, культурного туризма, и может стать основой для разработки оригинальных школьных и семейных маршрутов по местам музыкальной истории России.

Официальный сайт проекта https://музыкальноепутешествие.рф .

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