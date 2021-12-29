Okko покажет эксклюзивный лайв-концерт группы «Мумий Тролль»

29 декабря 2021 года в мультимедийном сервисе Okko, входящем в экосистему Сбера, состоится премьера эксклюзивного новогоднего концерта группы «Мумий Тролль» под названием «Всыпал снег не случайно». Зрителей ждут самые зимние песни группы, любимые «морскими» поклонниками хиты и настроение настоящего рок-н-ролла.

В камерном концерте группы Мумий Тролль любимые песни зазвучат по-новому. Основную часть программы составят композиции из сборника зимних синглов с одноименным названием «Всыпал снег не случайно». Помимо новогодних песен, поклонники творчества «Мумий Тролль» услышат и «морские» хиты, без которых невозможно представить выступление группы — «Владивосток 2000», «Дельфины» и другие. Также зрителей ждёт ряд музыкальных сюрпризов в атмосфере приближающегося праздника.

Концерт группы «Мумий Тролль» «Всыпал снег не случайно» будет эксклюзивно доступен подписчикам мультимедийного сервиса Okko в приложениях iOS, Android, Smart TV, на Okko SmartBox, SberBox и на сайте okko.tv.

Начало в 20.00.

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