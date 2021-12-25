Настоящий Дед Мороз вернулся в Крокус: легендарная ёлка открыла сезон!

24 декабря в Crocus City Hall состоялась премьера одного из самых ожидаемых новогодних событий Москвы – ежегодной «Ёлки в Крокусе». Триумфальное завершение трилогии о главном зимнем волшебнике ждет детей и их родителей этой зимой с 25 по 30 декабря 2021 года и со 2 по 8 января 2022 года.

Масштабное шоу с многомиллионным бюджетом перенесло гостей в путешествие по волшебной вселенной Деда Мороза. Дети охотно играли в интерактивные игры, наблюдали за завораживающими трюками и активно поддерживали добрых героев. «Пока мы работаем над шоу, реакцию зрителей предвосхитить невозможно. Но сегодня на премьере зал так активно выражал эмоции и реагировал на происходящее, что сомнений в успехе постановки не осталось! Основной целью шоу этого сезона было показать детям, что многое в мире зависит от любви. И главная музыкальная тема неоднократно повторяла эту мысль», – говорит режиссёр «Ёлки в Крокусе» Владислав Дружинин.

Подружившись с героями «Ёлки в Крокусе», уже дома маленькие гости смогут вновь погрузиться в сказочные эмоции, посмотрев интерактивное онлайн-шоу «Пять чудес Деда Мороза». Билет на него достанется всем посетителям ёлки совершенно бесплатно!

Ежегодное новогоднее шоу в Крокусе давно заслужило репутацию самой масштабной и невероятной детской ёлки страны. Это звание неизменно подтверждают звездные гости, выбирающие для своей семьи самые яркие и зрелищные постановки, тысячи счастливых отзывов в соцсетях и самые высокие строчки в рейтингах столичных ёлок.

Билеты и подробности на сайте – https://www.7-raduga.ru .

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