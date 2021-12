Бах. Магнификат. Рождественский концерт! Закрытие фестиваля Адвент

26 декабря 2021 года в Кафедральном соборе св. Петра и Павла завершается VIII Международный Рождественский фестиваль «Адвент». По традиции в праздничные дни прозвучат рождественские кантаты Иоганна Себастьяна Баха — самые торжественные, радостные и богатые по звучанию, с солирующими партиями духовых инструментов и радостным боем литавр. В этом году публику ждет необычная программа: в нее вошла музыка, написанная Бахом не на немецкий, а на латинский текст – рождественская кантата Gloria in excelsis Deo и первая версия Магнификата.

Gloria in excelsis Deo — единственная из двухсот сохранившихся церковных кантат Баха, написанная на латыни. Она впервые прозвучала в Лейпциге на Рождество в университетской церкви св. Павла, вероятно, в 1742 году. За основу Бах взял собственную мессу, написанную в 1733 году для дрезденского двора, которая позднее, в 1748-м станет первой частью его монументальной Мессы си минор.

Для этой кантаты Бах создал очень праздничное звучание: два солиста — сопрано и тенор, необычный пятиголосный хор (с двумя сопрановыми партиями), и богатая блестящая оркестровка — три трубы, литавры, две флейты, два гобоя, струнные и бассо-континуо. При этом напрямую с Рождеством связана лишь первая часть кантаты: это ангельское славословие из Евангелия от Луки «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение!». В двух других частях звучит текст малого славословия: дуэт «Gloria Patri et Filio et Spiritui sancto» («Слава Отцу и Сыну и Святому Духу») и хор «Sicut erat in Principio» («Ныне и присно»).

Еще более торжественно звучит Магнификат — сочинение в жанре, имевшем богатые музыкальные традиции. Название он получил по первому слову первого стиха «Magnificat anima mea Dominum» («Величит душа Моя Господа») славословия Девы Марии из Евангелия от Луки. Это одно из песнопений Нового Завета, которое хоть и получило в ходе реформы Мартина Лютера немецкий перевод, сохранилось в богослужении и на латыни.

Бах впервые обратился к жанру Магнификата в 1723 году, в свой первый сезон на посту кантора церкви св. Фомы. Выбор языка не случаен: в Лейпциге именно латинский магнификат пели в высокие праздники (Рождество, Пасха, Пятидесятница) и на праздники в честь Девы Марии. Так, Магнификат Баха, вероятно, создавался к празднованию Встречи Марии и Елизаветы, но доподлинно известно, что он прозвучал и на Рождество в церкви св. Николая.

Новый кантор определенно хотел произвести впечатление на своих новых работодателей и прихожан, поэтому придал звучанию большого инструментального ансамбля с двумя гобоями, тремя трубами и литаврами большую торжественность и пышность. Текст Магнификата он разбил на одиннадцать частей и добавил двенадцатую — фрагмент малого славословия. Кроме того, он включил в партитуру четыре рождественских гимна — два на немецком и два на латыни. Именно в этой ранней версии с рождественскими вставками Магнификат прозвучит на заключительном концерте фестиваля.

В вечере примет участие Ансамбль Collegium Musicum во главе с художественным руководителем и дирижером Олегом Романенко.

