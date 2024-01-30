Сериал «Крутая перемена» – комедия об учителе, который не хотел работать в школе

Главный герой проекта Андрей (Никита Ефремов) когда-то обещал маме – заслуженному педагогу, что пойдет по ее стопам. Соответствующий диплом он получил, но вместо того, чтобы преподавать, решил заняться бизнесом в столице. Москва не покорилась – стартап Андрея прогорел, и парень оказался по уши в долгах. Чтобы выйти из сложной ситуации молодой человек решает вернуться в родной провинциальный город и всё-таки устроиться на работу учителем литературы.

Заодно появляется план по продаже старого «семейного гнезда», где, по слухам, когда-то останавливался Пушкин. Правда, для этого придется помириться с отцом, отбывающим наказание в тюрьме. Общаться с сыном тот не хочет, и чтобы наладить отношения Андрей пойдет преподавать и в колонию. И еще неизвестно, какие ученики окажутся опаснее!

Не обойдется и без любовного треугольника, ведь директором школы, где работает Андрей, окажется его первая любовь Оля (Ольга Медынич). Девушка давно вышла замуж и воспитывает дочь, но кто знает, вдруг вспыхнут старые чувства?!

«Прошлый год был годом учителя, и наш проект – это дань уважения учителям. Мне кажется, что благодаря сериалу взрослые могут вспомнить себя за учебной партой, а дети могут задуматься о том, что, возможно, в каких-то вопросах они тоже бывают не правы. И представить, что когда они вырастут, они тоже будут пытаться справляться со сложными жизненными проблемами, а не только с книжками, оценками и недопониманием со стороны взрослых, как им кажется. Это такой мостик между поколениями в художественном образе школы», – говорти актриса Ольга Медынич.

В каждой серии проблемы героев будут переплетаться с сюжетами из русской классики: «Горе от ума», «Отцы и дети», «Вишневый сад» и другие. «Это очень добрая, светлая и, главное, поучительная история не только для детей, но и для взрослых. Пример того, как люди могут меняться благодаря литературным произведениям и их персонажам. И всё это случается из-за оригинального подхода к учёбе нашего главного героя, который сам должен пройти путь и понять кто он», – рассказывает режиссер Карен Оганесян.

«Если вы хотите получить порцию позитива и добра, ностальгии по школьным годам и вообще окунуться в самые положительные эмоции, то непременно включайте сериал "Крутая перемена"», – делится актриса Анастасия Тодореску.

«Крутая перемена» – это добрая комедия о человеческих отношениях и поиске собственного признания, которое не всегда находится в том направлении, куда мы рвемся сами. За производство отвечала кинокомпания «Карго» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

В проекте снялись: Никита Ефремов, Ольга Медынич, Анастасия Тодореску, Игорь Черневич, Сергей Степин, Евгения Дмитриева, Александр Голубков и другие актеры. В режиссерском кресле Карен Оганесян. Сценаристы: Сергей Востриков, Павел Косов. Оператор: Николай Платонов. Композитор: Василий Тетерин Продюсеры: Карен Оганесян, Полина Иванова.