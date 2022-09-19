Настя Годунова представила новую песню на Премии Top Luxury Awards

13 сентября в историческом центре Москвы в пространстве ресторана Modus состоялась «Звездная» премия Top Luxury Awards 2022.

Мероприятие посетили такие звезды как Анастасия Макеева, Наталья Бочкарева, Ирина Безрукова, Павел Руденко, Ева Власова, Нодар Ревия, Настя Годунова, продюсер Елена Скорнякова и другие представители шоу-бизнеса, а премию «Самый народный исполнитель» забрала главная сказочница России Baba Yaga. Что, конечно, логично, ведь кто еще пользуется такой поистине всеобъемлющей народной любовью!

Лучшим Soul-исполнителем стал Павел Руденко, «Голосом сердца» – Ева Власова, самым эпатажным DJ года – Ирэн Феррари, а премию за лучшего звездного интервьюера забрала Ирина Безрукова.

Актриса Анастасия Макеева и ее муж Роман Мальков, получили премию как «Пара года»

Актриса Наталья Бочкарева получила награду «За вклад в творческое развитие детей и молодежи»

Премия Top Luxury Awards впервые прошла в России: это награда международного глянцевого издания L’uxuriofficieal о светской жизни, бизнесе и достижениях нашего общества, отмечающая профессионалов своей отрасли, лидеров мнений и молодые таланты.

Певица Настя Годунова презентовала свою авторскую песню «Субботняя ночь», которую по достоинству оценили гости и номинанты премии.

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