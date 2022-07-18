Музыкальная гостиная усадьбы Васильчиковых приглашает на концерт камерной инструментальной музыки «Молодой Бетховен»

Концерт камерной инструментальной музыки «Молодой Бетховен» состоится в Музыкальной гостиной усадьбы Васильчиковых 21 июля.

Превосходный пианист, Людвиг ван Бетховен неплохо играл и на скрипке — около пяти лет исполнял партию альта в оркестре театра в Бонне. Позднее, в Вене, он не оставил занятия скрипкой – одним из любимейших своих инструментов. Для скрипки и фортепиано написаны юношеские Вариации на тему из «Свадьбы Фигаро», три десятилетия спустя – последняя в цикле Соната для фортепиано и скрипки соль мажор, соч. 96.

Стоит отметить, что Бетховен, как в свое время и Моцарт, и его современники на первое место ставили фортепиано; в отзывах и рецензиях конца XVIII – первой половины XIX века мы нередко читаем: сонаты со скрипкой!

Уже в первых скрипичных сонатах Бетховен порывает с устоявшейся традицией дивертисмента-сюиты: его сонатные аллегро целеустремленны, полны активного действия, медленные части глубоки и «по-шубертовски» песенны.

Скрипичные сонаты Ор 12, опубликованные в 1799 году, посвящены Антонио Сальери, сыгравшему значительную роль в становлении молодого композитора.

Для гостей вечера подготовлен БОНУС – БЕСПЛАТНАЯ ЭКСКУРСИЯ перед началом концерта, на которой они познакомятся с историей усадьбы Васильчиковых и узнают о салонных вечерах, которые проходили здесь, а также о знаменитых гостях дома.

Начало экскурсии — 18:30, начало концерта — 19:00.

Сбор гостей концерта на экскурсию — на первом этаже в зоне кассы.

Концерт возможно посетить по Пушкинской карте.

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