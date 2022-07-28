Натали выступит в «Руки ВВерх! Бар» на Таганке

6 августа в «Руки ВВерх! Бар» на Таганке состоится клубный концерт певицы Натали.

Большую популярность Натали обрела еще в 90-х, исполнив хит «Ветер с моря дул». Эта песня быстро полюбилась слушателям и стала визитной карточкой певицы.

В 2012 году Натали вновь громко заявила о себе и выпустила хит «О Боже, какой мужчина!». Позже артистка попала в топ-чарты с новыми композициями, записав совместные песни «Николай» с Николаем Басковым и «Ты такой» с рэпером Джиганом.

Уже в следующую субботу звезда 90-х выступит в московском баре Сергея Жукова на Таганке. Гости концерта получат уникальную возможность услышать любимые хиты Натали в живом исполнении. «О Боже, какой мужчина!», «Черепашка», «Шахерезада» и другие песни прозвучат в этот вечер в атмосфере ушедших десятилетий.

До встречи в «Руки ВВерх! Бар»!

Сбор гостей: 20.00.

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