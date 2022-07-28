ВЛАДИМИР: Выставка «Грезы русского поместья» открывается в Центре изобразительного искусства

Галерея «Веллум» проводит во Владимирском областном Центре изобразительного искусства с 13 августа по 11 сентября 2022 выставку «Грезы русского поместья», посвященную творчеству Николая Шестопалова – русского живописца, участника выставок объединения «Мир искусства», иллюстратора, графика, ученика И.Репина, истинного певца русской усадьбы.

Куратор выставки Серафима Агафонова отобрала для экспозиции работы 1920 – 1950 годов из собрания галереи «Веллум», иллюстрирующие творческий путь художника: от академического искусства и символизма к созданию картин на темы современной истории.

Посетители увидят более 50 произведений: это столь любимые автором дореволюционные усадебные интерьеры, пейзажи среднерусской полосы с непременными церквями, пасторали и рядом – развитие нового советского индустриального быта. Впрочем, именно пейзаж всегда был ведущим в творчестве художника, даже когда речь заходила об индустриальных ландшафтах ДнепроГЭСа.

Николай Шестопалов (1875 – 1954), получивший признание в 1900—1920 годы, впоследствии оказался практически потерянным для истории отечественного искусства. Галерея «Веллум», занимающаяся в том числе возвращением забытых имен художников, в 2016 году уже провела две его выставки: в Русском музее и ЦДХ.

Творческий путь художника был типичным для рубежа XIX-XX столетий. Крестьянский мальчишка, закончивший сельскую церковно-приходскую школу, попал в Санкт-Петербург, где занимался на курсах Тенишевой у Репина, в студиях Мате и Дмитриева-Кавказского. Между революциями учится в Германии, Италии и Франции. Вернувшись в Россию, участвует в выставках «Мира искусства». В круг общения молодого художника входят Бенуа, Добужинский, Бакст — те, чье мировоззрение ломало тогдашние константы подхода к искусству, противопоставляя свободу творческих изысканий художника – привычному реализму, в особенности «социальности» передвижников.

В биографической научной статье о художнике искусствовед Любовь Агафонова (основатель галереи «Веллум») пишет: «Как типичные представители модерна «мирискусники» визуализировали эстетику неоромантизма, поэтизируя историю, архитектуру и быт прошлых столетий. В этой удивительной атмосфере рождаются и шестопаловские образы, но не западные, а ушедшей России. Он с упоением пишет акварели в старом Угличе, изображая классический дом Зыкова, крыши дворца царевича Дмитрия или простой, но такой романтично старомодный домик купца начала XIX столетия, старую усадьбу, мезонинчик с видом на балкон, откуда вырывается сноп света. Художник фиксирует образы ушедшей жизни, потерянной навсегда, но такой манящей, сказочной, изображая архитектуру прошлых веков. Но, в отличие от того же Александра Бенуа, так любившего Версаль и все «заморское», Шестопалов обращается к картинкам русской провинции».

Позднее он принимает революцию и выставляется в экспозициях АХРРа с момента основания этой организации (1922). Но сознательно дистанцируется от активных социальных процессов в околокультурной жизни страны, уходя в оформительскую работу, иллюстрируя открытки или реконструируя быт прогрессивных писателей и революционных публицистов. Шестопалова спасают постоянные командировки – он много ездит по стране и пишет пейзажи новых строек. ДнепроГЭС, Урал, рыболовные промыслы на Аральском море. Для себя он рисует пейзажи ушедшего времени – памятники Пскова, Звенигорода, Углича. На склоне лет хрестоматизирует жизнь Пушкина и Лермонтова. Советский госзаказ превращается в серию картин ушедшего рая, в декорациях которого литературные классики иллюстрируют жизнь старобытного уклада.

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