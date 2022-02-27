Наталья Сергунина рассказала о программе  наставничества для молодых специалистов-реставраторов

В этом году реставраторам предстоит вернуть облик 526 памятников истории, культуры и архитектуры Москвы. В рамках проекта «Реставрационный кураториум» студенты помогают профессионалам и перенимают их опыт. Недавно они участвовали в восстановлении полотна художника-соцреалиста Бориса Щербакова. Картину обнаружили в павильоне № 42 «Животноводство» на ВДНХ во время подготовки здания к ремонту.

«Благодаря образовательному проекту у студентов появилась уникальная возможность не только присутствовать на реставрационных работах, но и непосредственно участвовать в них. Под наблюдением мастеров они обучаются всем тонкостям профессии. На практике побывали уже 200 человек. Вместе с реставраторами ребята работали в Новодевичьем монастыре, особняке Зинаиды Морозовой и других значимых памятниках архитектуры», — рассказала заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина. Ее слова приводятся на портале mos.ru.

Внимание к деталям, уважение к истории

Проект «Реставрационный кураториум» стартовал больше года назад, благодаря совместной работе столичного Департамента культурного наследия и колледжа архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26 («26 КАДР»).

В декабре прошлого года 10 студентов колледжа «26 КАДР» прошли практику в мастерской на Старой Басманной улице, где специалисты обучали их основам реставрации живописи на примере картины Бориса Щербакова. Сейчас практику проходит группа из шести студентов Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова.

Руководитель реставрационной компании Галина Чернушевич подчеркнула, что ребятам важно заранее познакомиться со спецификой будущей профессии.

«Участвуя в такой серьезной работе, как восстановление большого полотна, студенты набираются опыта у мастеров, учатся работать с инструментами и материалами. Мы показываем им наши технологии, объясняем принципы работы и следим, чтобы будущие реставраторы в точности их повторяли. Думаю, многих проект “Реставрационный кураториум” воодушевил и укрепил в решении посвятить жизнь реставрации. А вузы и колледжи смогли дать студентам реальные навыки и помочь им с трудоустройством», — отметила она.

По словам Галины Чернушевич, главный принцип работы реставратора — «не навреди» — точно такой же, как и у врача. Он не может привнести ничего от себя, должен сохранять авторский замысел, обладать терпением, усидчивостью, вниманием к деталям и уважать историческую ценность.

А вот студентку Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова Софью Мохову профессия реставратора привлекла возможностью соединить рисование и научную работу.

«Мне интересно работать с гибкими основами, в числе которых холст, тонкий картон. Это своеобразный вызов. После обучения хотелось бы устроиться в музей, где требуются реставраторы станковой масляной живописи. Надеюсь, опыт восстановления картины Щербакова поможет мне осуществить мечту», — сказала Софья.

История картины Бориса Щербакова

Картину художника-соцреалиста Бориса Щербакова обнаружили три года назад в павильоне № 42 «Животноводство» во время подготовки к ремонту.

Полотно размером четыре на пять метров под названием «Молочно-мясное производство в СССР» он написал в 1958 году. Изначально оно украшало один из залов павильона № 1 «Центральный». Однако в 1960-х годах после смены экспозиции его перенесли в павильон № 42.

Огромный холст загружали в мастерскую на Старой Басманной через окно на первом этаже. Сейчас одна его половина разложена на столе, другая — завернута на транспортировочный вал. На полотне можно различить часть живописного изображения: небо глубокого синего цвета со стволами берез.

Семь девушек одновременно накладывают на красочный слой микалентную бумагу: этот длинноволокнистый хлопковый материал обладает особой прочностью. Затем кисточкой аккуратно наносят специальный клей, который хорошо фиксирует, но при необходимости его легко убрать.

«Мы должны добиться того, чтобы бумага легла ровно, без складок и пузырей. Нужно контролировать каждое движение и выполнять все максимально точно и аккуратно. Это интересная командная работа и бесценный опыт. Я еще не реставрировала картину такого большого формата. Нам пришлось придумать новую конструкцию стола и крепление полотна», — рассказала Софья Мохова.

Картину готовят к следующему этапу реставрации — аппретированию, то есть укреплению холста с помощью специального раствора.

«Мы повернем картину лицевой стороной вниз и нанесем на холст с оборотной стороны трехпроцентный раствор метилцеллюлозы. Когда ткань пропитается раствором, снимем его шпателем. Нити основы впитают в себя вещество и станут крепче. А микалентная бумага защитит от повреждений авторский слой живописи», — объяснила Галина Чернушевич.

Холстов шире трех метров найти было невозможно, поэтому полотно сшили из двух холстов. А шов, расположенный посередине, привел к стойкой деформации. Поэтому перед реставраторами стояла задача устранить эти дефекты и стабилизировать тканевую основу.

Картина с непростой судьбой

На первом этапе реставрации специалисты вместе со студентами укрепили красочный слой полотна и удалили загрязнения. Работы длились два месяца. При этом также использовали кроликовый клей, его наносили с помощью распылителя. После образования защитной пленки студенты накладывали на нее папиросную бумагу и разглаживали утюгом.

«Это кропотливый процесс. Состояние картины было сложным. Она более полувека висела в павильоне под самым куполом, и окружающие думали, что это баннер. А потом с удивлением поняли, что это авторская живопись. Фамилию художника — Щербаков — установили по его подписи. Холст повредили насекомые и птицы, а краски поблекли», — рассказала Галина Чернушевич.

Борис Щербаков создал два полотна с похожим сюжетом — колхозное стадо коров гуляет среди деревьев. Только на одной картине животные бродят среди дубов, а на другой — среди берез.

«Наша картина — с березами. Мы насчитали на ней более полусотни буренок. Щербаков по каким-то причинам не покрыл полотно лаком. Он бы защитил живопись от повреждений», — уточнила руководитель реставрации Ольга Круподерова.

За несколько десятилетий резкие перепады температуры деформировали холст и нарушили связь полотна со слоем краски. В некоторых местах ткань даже порвалась, и какие-то фрагменты были утрачены.

Еще один кропотливый процесс — это раскрытие живописи от поверхностных загрязнений. Для этого реставраторы вместе со студентами наносили на загрязнения специальный нейтральный раствор, а затем удаляли его дистиллированной водой. После этого полотно буквально засияло: пейзаж стал более солнечным, березы и фигуры животных — более выразительными, небо приобрело глубокий голубой цвет.

Кстати, процесс реставрации картины мог увидеть любой желающий в ноябре 2021 года. Работа была привезена на реставрационную выставку «Denkmal, Россия — Москва», которая проходила в Гостином Дворе, и реставраторы со студентами трудились над ней на глазах у посетителей.

«Работа с таким ценным произведением искусства, безусловно, нас вдохновляет. Меня заинтересовала необычная история полотна — то, как его обнаружили на ВДНХ. Оно очень эффектное, мастерски написано и выделяется своими внушительными размерами», — поделилась студентка Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова Валерия Валетова.

После того как профессиональные реставраторы и студенты укрепят основу полотна, начнется завершающий этап работ — тонирование фрагментов утраченной авторской живописи. Картина была написана маслом, но восстанавливать ее будут водорастворимыми красками.

«Мы работаем только в пределах утрат авторской живописи. Через какое-то время полотно вновь будет нуждаться в реставрации. Тогда специалисты смогут смыть водорастворимые краски и провести необходимые работы, нанеся другой слой. Авторская живопись при этом останется нетронутой, и будет соблюден один из главных принципов нашей работы — незаметность», — объяснила Галина Чернушевич.

На финальном этапе картину покроют защитным составом. Специалисты подберут раствор, который не изменит авторский блеск живописи. А затем полотно вернется на ВДНХ.

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