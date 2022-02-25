Открыт приём заявок на Московский молодёжный кинофорум-2022

По 20 марта 2022 года идёт приём заявок на Московский молодёжный кинофорум-2022, который состоится 21-23 апреля в рамках бизнес-площадки 44 Московского международного кинофестиваля и Всероссийского молодежного кинофорума-2022.

Традиционно заявки принимаются от граждан России в возрасте 18-35 лет (сценаристов, режиссёров, продюсеров), делающих первые шаги в кино.

Для участия необходимо зарегистрироваться на платформе и заполнить анкету в разделе «Мои проекты», а также прикрепить к анкете синопсис и сценарий проекта. Для документальных фильмов возможна замена сценария режиссёрской экспликацией. Оформленную заявку необходимо подать в разделе «Конкурсы».

Авторы лучших работ будут презентовать их на Питчинге дебютантов – ключевом мероприятии Кинофорума. Призовой фонд Московского молодёжного кинофорума в этом году составит 6 млн рублей. Также лауреатов ждут спецпризы от компаний-партнёров и дипломы профессиональных сообществ.

Победители будут определяться в шести номинациях: «Полнометражное игровое кино», «Короткометражное игровое кино», «Документальное кино», «Сериалы для онлайн-платформ до 24 минут», «Сериалы для онлайн-платформ свыше 24 минут», «Work-in-progress».

Деловая программа с каждым годом становится всё более насыщенной: на бизнес-площадке ММКФ пройдут скрининги региональных и дебютных фильмов, круглые столы, open-talk, форсайт-сессии, мастер-классы, творческие встречи с игроками индустрии, one-on-one meeting, а также презентация Фонда поддержки регионального кино Союза кинематографистов России.

«Пожалуй, каждый представитель киноиндустрии знает, насколько важно получить именно первую поддержку, и здесь речь не только о деньгах, а о признании твоего таланта, подтверждения того, что ты на верном пути, хотя ещё и в самом его начале. Нам отрадно наблюдать за дальнейшими успехами лауреатов наших питчингов. И особенно приятно представлять их профессиональному сообществу на такой престижной площадке, как Московский международный кинофестиваль. Мы благодарим Дирекцию Кинофестиваля за многолетнее сотрудничество и надеемся на то, что и этот год откроет отечественной индустрии новые имена», – отметил руководитель проекта «Всероссийский молодежный кинофорум», продюсер Дмитрий Якунин.

Всероссийский молодежный кинофорум создан на базе проекта «Всероссийский питчинг дебютантов», вошедшего в «ТОП-100» проектов Фонда президентских грантов. Ежегодно проводится с 2013 года.

Организаторы – Продюсерский центр «Мувистарт», Общероссийская общественная организация «Союз кинематографистов Российской Федерации» и дирекция Московского международного кинофестиваля.

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