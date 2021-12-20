Очень интересная выставка открылась в Государственном Историческом музее. Представлены на ней драгоценные часы и табакерки, созданные в XVII–XIX веках знаменитыми европейскими и российскими мастерами.

В первом зале самые ранние экспонаты в коллекции музея – массивные дилижансные часы французского мастера Бержье (начало XVII века), а рядом каретные часы из Англии (XVIII век). Именно они стали для меня открытием. Оказывается, часы подвешивали к каретам и дилижансам, чтобы во время поездки пассажиры могли узнать точное время.

Ещё старинные экспонаты – красивые настенные часы, изготовленные в Германии во второй половине XVII века.

Во втором зале собраны миниатюрные часы, которые были важным аксессуаром для обеспеченных людей. Они указывали на пол, социальное положение, профессию владельца. Принадлежали они в основном аристократам и дамам из высшего общества.

Надо отметить, что кроме часовщиков в изготовлении драгоценных часов участвовали ювелиры, чеканщики, граверы, эмальеры. Они использовали технические достижения своего времени, учитывали тенденции моды и пожелания заказчиков.

Переходя от витрины к витрине можно проследить, как изменялась мода на часы. Благодаря усовершенствованию часового механизма с 1830–х часы стали гораздо легче, так что мужчины носили их в кармане жилета с использованием цепочки (в основном из серебра). Миниатюрные часы вставляли в кольца и браслеты. В середине XIX века были популярны броши с часами на тонкой цепочке. Также изящные часики прикрепляли к поясу платья, дамы подбирали их к праздничным нарядам.

На стендах великолепные часы из Швейцарии, Германии, Голландии, украшенные жемчугом, драгоценными камнями, красивыми изображениями (портрет девушки, животное, пейзаж, орнаменты). Даже есть часы в форме арфы и мандолины.

Посетители выставки имеют возможность увидеть работы знаменитых часовщиков, в частности карманные часы французской марки «Бреге» (Breguet). Абрахам Луи Бреге сделал значимые открытия в области механики и физики. Одно из его изобретений – турбийон (механизм, компенсирующий влияние гравитации на точность хода часов).

В архивных документах есть сведения: клиентами фирмы «Бреге» были члены многих русских аристократических семей. Часы этой марки имели императоры и их окружение. До Октябрьской революции Россия была одним из основных рынков сбыта для «Бреге».

Директор Исторического музея Алексей Левыкин сообщил, что большая часть часов и табакерок в музейном фонде – предметы, собранные московским коллекционером Петром Щукиным в конце XIX – начале ХХ века. Для выставки выбраны самые редкие и яркие произведения ювелирного искусства.

Уникальный экспонат – круглые карманные часы с портретом Николая I. Они были заказаны швейцарской фирме Moser и вручены как особая награда императора. Об этом рассказала Галина Крюк – старший научный сотрудник Отдела драгоценных металлов. Она отметила, что за особые заслуги также преподносили дорогие табакерки, шкатулки, туалетные коробочки, которые тоже представлены на выставке.

Напомню, табак появился в европейских странах в конце XV века, сначала его считали медицинским средством. В XVIII веке употребление табака превратилось в ритуал, частью придворного этикета. А табакерки для элиты стали произведениями декоративно-прикладного искусства. В Россию их привозили в основном из Швейцарии, Франции, Англии.

На выставке можно увидеть, как использовали разные материалы и техники при декорировании табакерок, шкатулок и коробочек: отделка из серебра, золота, редких пород камня. А вот экспонаты с мозаикой на металле, фарфоре, дереве. Нередко крышку украшали рисунками-миниатюрами, из Англии пришла мода изображать сцены охоты.

Особое впечатление на меня произвела коричнево-желтая табакерка из панциря морской черепахи.

Новая выставка вызвала восхищение талантами мастеров прошлых веков, возникло желание узнать больше об истории часового и ювелирного искусства. А ещё запомнилось высказывание французского философа и писателя эпохи Просвещения Жан-Жака Руссо: «Хорошее употребление времени делает время ещё более драгоценным».

Ольга КОРОЛЁВА,

Фото – Наталья ЩЕРБАКОВА

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