Киркоров удивил поклонников новым имиджем

Филипп Киркоров привык удивлять своих поклонников. Если раньше артист появлялся в перьях и стразах, то теперь отдает предпочтение лаконичным нарядам.
«Песни диктовали другой образ. А сейчас у меня новый репертуар, другая музыка. Моя жизнь разделилась на до и после. После пережитых событий я повзрослел», – заявил певец.
Поп-король отметил, что стал седеть очень рано. А теперь ему просто надоело красить волосы.
«В 19 лет я специально брызгал спреем для волос, чтобы создать иллюзию седины. Мне казалось, что так я буду выглядеть солиднее. Вот я и накликал на свою голову, ровно в том месте, куда я брызгал баллончиком, появилась седина», – поделился артист.
Далеко не все поклонники оценили новый образ певца. Многие сравнили Киркорова с дедушкой.
«Это ужасно! Где его стилист?», «Стилисты, видимо, решили за что-то отомстить ему», «Что за катастрофа на голове? Артисты так не выглядят», – пишут хейтеры.
Но Филипп давно не обращает внимание на критику.
«Я учился быть таким от таких же людей. Как иначе выжить? С тем, кто считает меня сучкой, я – сучка. Кто считает меня хорошим, с ними я веду себя хорошо. Я очень добрый человек. Годы хотели сделать меня жестче и злее, но у них не получилось. Я просто научился защищаться», – объяснил певец.
Артисту все равно на мнение недоброжелателей, ведь его защищает родная дочь Алла-Виктория.
«Дочь говорит, что я самый стильный», – делится Филипп.
Киркоров долгое время скрывал свой новый имидж. Пока он отращивал благородную седину, ему приходилось носить головные уборы. Он не отказывался от них даже во время отдыха с детьми в Майами.
Поклонники насчитали огромное количество кепок, которые взял с собой исполнитель. Он делился кадрами с морской прогулки в компании с Кристиной Орбакайте.
Филипп уже много лет возглавляет рейтинг самых стильных и красивых артистов России. Вокруг него постоянно крутятся звездные красавицы – Анастасия Стоцкая, Ани Лорак, Ольга Бузова. Подписчики гадают, почему сердце поп-короля еще свободно?
«Мне так хорошо одному. Я прихожу один, никто не ходит, нервы не треплет. Иногда, конечно, не хватает общения», – признается звезда.
По словам Киркорова, тягу к общению ему компенсируют друзья и дети.
«Я представлял, какая женщина должна быть рядом со мной, но планка слишком высока. Сейчас я предпочитаю гордое одиночество, мне так намного комфортнее и уютнее», – говорит артист.
Многим кажется, что в свои 53 года Филипп Бедросович уже отчаялся устроить личную жизнь, но некоторые уверены, что артист еще встретит ту самую женщину.
Публикуется по материалам программы «Светская хроника»Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.