Киркоров удивил поклонников новым имиджем

Филипп Киркоров привык удивлять своих поклонников. Если раньше артист появлялся в перьях и стразах, то теперь отдает предпочтение лаконичным нарядам.

«Песни диктовали другой образ. А сейчас у меня новый репертуар, другая музыка. Моя жизнь разделилась на до и после. После пережитых событий я повзрослел», – заявил певец.

Поп-король отметил, что стал седеть очень рано. А теперь ему просто надоело красить волосы.

«В 19 лет я специально брызгал спреем для волос, чтобы создать иллюзию седины. Мне казалось, что так я буду выглядеть солиднее. Вот я и накликал на свою голову, ровно в том месте, куда я брызгал баллончиком, появилась седина», – поделился артист.

Далеко не все поклонники оценили новый образ певца. Многие сравнили Киркорова с дедушкой.

«Это ужасно! Где его стилист?», «Стилисты, видимо, решили за что-то отомстить ему», «Что за катастрофа на голове? Артисты так не выглядят», – пишут хейтеры.

Но Филипп давно не обращает внимание на критику.

«Я учился быть таким от таких же людей. Как иначе выжить? С тем, кто считает меня сучкой, я – сучка. Кто считает меня хорошим, с ними я веду себя хорошо. Я очень добрый человек. Годы хотели сделать меня жестче и злее, но у них не получилось. Я просто научился защищаться», – объяснил певец.

Артисту все равно на мнение недоброжелателей, ведь его защищает родная дочь Алла-Виктория.

«Дочь говорит, что я самый стильный», – делится Филипп.

Киркоров долгое время скрывал свой новый имидж. Пока он отращивал благородную седину, ему приходилось носить головные уборы. Он не отказывался от них даже во время отдыха с детьми в Майами.

Поклонники насчитали огромное количество кепок, которые взял с собой исполнитель. Он делился кадрами с морской прогулки в компании с Кристиной Орбакайте.

Филипп уже много лет возглавляет рейтинг самых стильных и красивых артистов России. Вокруг него постоянно крутятся звездные красавицы – Анастасия Стоцкая, Ани Лорак, Ольга Бузова. Подписчики гадают, почему сердце поп-короля еще свободно?

«Мне так хорошо одному. Я прихожу один, никто не ходит, нервы не треплет. Иногда, конечно, не хватает общения», – признается звезда.

По словам Киркорова, тягу к общению ему компенсируют друзья и дети.

«Я представлял, какая женщина должна быть рядом со мной, но планка слишком высока. Сейчас я предпочитаю гордое одиночество, мне так намного комфортнее и уютнее», – говорит артист.

Многим кажется, что в свои 53 года Филипп Бедросович уже отчаялся устроить личную жизнь, но некоторые уверены, что артист еще встретит ту самую женщину.

Публикуется по материалам программы «Светская хроника»

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