Освещение в классах и офисах может влиять на здоровье и трудоспособность

Светодизайнеры Университета ИТМО изучили влияние искусственного света на здоровье людей в учебных и офисных пространствах во время пандемии. Исследования проводились в рамках второй школы международного проекта Light4Healt в онлайн формате.

В проекте приняли участие студенты и преподаватели ведущих мировых вузов и европейских архитектурных школ в области светового дизайна: Aalborg University (Дания), Hochschule Wismar (Германия), KTH Royal Institute (Швеция), Thomas Jefferson University (США), University of Wolverhampton (Великобритания). От России участниками стали студенты и преподаватели международной программы магистратуры «Световой дизайн» Университета ИТМО.

Исследования велись в международных группах (всего 39 участников), куда вошли представители от каждого вуза-партнера. Студенты всесторонне оценили освещение четырех пространств в учебных кампусах. Исследования включали анализ естественного и искусственного освещения и изучение его влияния на суточные ритмы человека. Студенты-светодизайнеры также продумали различные сценарии освещения с учетом разных времен года и долготы дня. По результатам исследований они разработали и протестировали новую концепцию освещения для каждого из выбранных помещений с целью улучшения здоровья, благополучия и трудоспособности пользователей.

«В разных областях науки сегодня растет число исследований, направленных на сохранение здоровья и увеличение продолжительности жизни. Искусственный свет с человечеством сосуществует давно. Его воздействие на организм неоспоримо. Свет влияет на суточные ритмы человека через недавно открытые фоторецепторы ipRGC (intrinsically photosensitive retinal ganglion cells). Еще несколько лет назад ученые только спорили о существовании этих фоторецепторов и не было единого мнения об их спектральной чувствительности. Сегодня уже разработаны методы и устройства для оценки влияния освещения на суточные ритмы человека, и это прекрасно», – говорит Светлана Рослякова, педагог международной магистратуры «Световой дизайн» Университета ИТМО, участник проекта Light4Healt.

Качество света и характеристики (интенсивность, цветовая температура, спектр) влияют на психоэмоциональное состояние, физиологию, циркадные ритмы организма. Например, на выработку гормона мелатонина, который регулирует режимы сна и бодрствования. «Так яркий холодный свет способствует пробуждению и настраивает на работу. Мягкий теплый, наоборот, расслабляет, успокаивает. Все эти и другие нюансы необходимо учитывать при организации искусственного освещения в классах, аудиториях и офисах», – рассказывают сотрудники международной образовательной программы магистратуры «Световой дизайн» Университета ИТМО (CLD ITMO University).

Завершающая третья школа международного проекта Light4Health пройдет весной 2021 года также в формате онлайн и будет посвящена влиянию освещения на здоровье в медицинских учреждениях.

Итогом всего проекта станет разработка и запуск уникальной web-платформы, на которой соберут лучшие исследования о влиянии света на здоровье человека. Материалы платформы помогут при разработке прогрессивных проектов освещения для больниц, школ, высших учебных заведений, офисов и жилых домов, ориентированных на благополучие человека и повышение качества световой среды.

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