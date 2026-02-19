Оплата публикаций

«Не формат»: выставка Людмилы Несновой завершает работу

работы людмилы несновой на ракетном бульваре
Фото: О. Неснова

В арт-пространстве «На Ракетном» завершает работу выставка работ Заслуженного работника культуры Московской области, члена ТСХР, художника, педагога Пушкинской ДШИ Московской области Людмилы Несновой «Не формат».

С первых шагов зритель попадает в настоящий сад, а само название выставке происходит от представленных в экспозии живописных работ Л. Несновой в необычнм формате, где геометрические фигуры холста ромб и круг задают границы композиции художественного произведения.

Организаторы выставки сделали акцент на эмоциональном восприятии. «Мы хотели показать не то, как выглядит цветок, а то, что он чувствует, и что чувствует художник, глядя на него», — поясняют организаторы. В центре внимания — любовь к жизни в каждом ее проявлении: от мощного ствола векового дерева до только что распустившегося бутона полевого ромашки.

Художник выводит зрителя из мастерской на залитые солнцем луга и в тенистые уголки садов и парков. Картины наполнены теплом и светом. Кажется, что с полотен вот-вот слетит легкий ветерок и принесет с собой тепло и аромат разнотравья, что становится актуальным в холодное зимнее время года.

Автор призывает остановиться, замедлиться в бесконечной городской гонке, суете и увидеть прекрасное в простом: в капле росы на лепестке, в изгибе старой ветки, в игре солнечных зайчиков на листве, в нежных соцветиях цветка. Сквозь восхищение природой в работах проглядывает запечатленное мгновение ушедшего лета.

Экспозиция интересна самому широкому кругу зрителей. Каждому зрителю предствлен «свой» цветок, который, ранее для него казался привычным и обыденным. Ведь, как говорил один из классиков, «чтобы жить, нужно солнце, свобода и маленький цветок».

Выставка завершает свою работу и в мире холода, снегопада и метели становится настоящим оазисом тепла и гармонии в зимнем городе.

Ольга НЕСНОВА, педагог, член ТСХР, общественный деятель, руководитель Творческой мастерской бренда NESNOVA™, преподаватель Пушкинской ДШИ.

