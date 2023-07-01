НЕискуственный интеллект в фотографии

5 июля в Галерее классической фотографии в Москве, состоится открытие фотовыставки Анны Красовицкой и учекников школы #lifephoto.

Анна поделится в этот день с гостями своим опытом в искусстве фотографии, расскажет о своём творческом пути и поделится накопленными знаниями. Вы увидите более 100 работ жанра живой фотографии о людях и их эмоциях. Каждый снимок расскажет вам свою историю, про радость и печаль, про "идеальности" и несовершенства, и конечно же про любовь.

Анна Красовицкая - семейный фотограф, который уже почти 15 лет трансформирует своё видение фотографии под современную реальность. Мягкая, хрупкая, но с сильным стержнем, Анна открыла свою онлайн-школу #lifephoto которую в народе прозвали «Хогвартсом для фотографов».

Одной из важных составляющих любого обучения, является непрерывная практика, поэтому Анна не только преподаёт, но и активно заниматься съёмками.

На сегодняшний день школа #lifephoto выпустила более 2000 учеников по всему миру, многие из них являются успешными фотографам и занимают призовые места на международных и национальных премиях.

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