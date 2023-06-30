Юбилейная выставка живописи и проектов Михаила Посохина  в МВК РАХ

Российская академия художеств представляет персональную выставку живописи и проектов Народного архитектора РФ, академика и вице-президента РАХ Михаила Посохина, приуроченную к его 75-летию.

Михаил Посохин. Бурдюк с вином. 1971. Холст, масло

Михаил Посохин. Герцог Урбинский. 2012. Холст, масло

Михаил Посохин. Автопортрет. 2021. Холст, масло

Михаил Посохин. Автопортрет. 2022. Холст, масло

Михаил Посохин. Мой огород. 2008. Холст, масло

Михаил Посохин. Перед грозой. 1977. Холст, масло

Михаил Посохин. Хозяин. 2012. Холст, масло

Михаил Посохин. Абстракция. 2014. Холст, масло

Михаил Михайлович Посохин – один из самых продуктивных, влиятельных и опытных московских зодчих, настоящий творец современной архитектуры. Академик Международной академии архитектуры, академик Российской академии архитектуры и строительных наук, кандидат архитектуры, доцент, руководитель крупнейшей проектной организации «Моспроект-2» им. М.В. Посохина, почетный президент Национального объединения изыскателей и проектировщиков, под чутким руководством которого долгие годы происходила крупномасштабная реконструкция центра столицы.

Один из залов экспозиции представит несколько избранных объектов архитектуры, градостроительства и реставрации, реализованных автором. Но основная задача академического выставочного проекта - раскрыть творчество Михаила Посохина с необычной стороны. С юности он увлекается масляной живописью и достиг в своём увлечении профессиональных высот.

Его полотна яркие, с уверенными пастозными мазками, с необычными ракурсами композиций и особым авторским взглядом на натуру. Он много и с любовью пишет удивительную красоту природы Подмосковья («Аниськино», 1987г., «Спас-Дощатый», 2010г., «Вид из окна» 2016 г.), делает этюды в путешествиях («Горный пейзаж», 1979г., «Испания. Толедо», 1985г., «Франция. Жуан-ле-Пен», 2003 г.), создает фантастические композиции и картины-эмоции («Абстракция», 2014г.). Особого внимания заслуживают образы его родных и окружения («Портрет дочери Анастасии», «Портрет жены», обе 2022 г.), а также автопортреты художника (2021 и 2022гг.). В двух обширных залах экспозиции можно увидеть несколько десятков живописных картин автора, самая ранняя их которых датирована 1969 годом. Юбилейная выставка в МВК РАХ демонстрирует обширный круг интересов, незаурядные способности в живописи и настоящий архитектурный талант М.М.Посохина.

Сроки экспонирования: 29 июня – 9 июля 2023 года.

Елена КЛЕМБО, Управление информации Российской академии художеств

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