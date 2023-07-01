Медиафестиваль «Твоя Москва» пройдет на Крымской набережной в «Музеоне»

Медиафестиваль «Твоя Москва», организованный телеканалом «Москва 24», пройдет в парке «Музеон». Проект дает возможность получить востребованные навыки в сфере коммуникаций, ведения соцсетей, инсайды от футуролога, узнать больше о внедрении ИИ и нейросетей, а также завести знакомства и получить новые впечатления.

Для «Твоей Москвы» рядом с Сухим фонтаном возведут дизайнерский интерактивный павильон — в легком и лаконичном стиле хайтек. Он будет работать в формате открытого лектория. Гости медиафестиваля смогут расположиться внутри (по предварительной регистрации на сайте tvm.m24.ru) или же на лежаках и пледах — на деревянной террасе рядом с павильоном, чтобы наблюдать за происходящим на большом LED-экране.

С 1 по 9 июля здесь пройдут лекции и мастер-классы от топовых экспертов и блогеров, которые поделятся опытом в направлениях: наука, культура, медиа, межличностные отношения, развитие технологий и городской среды.

Организаторы медиафестиваля в этом году сделали акцент на практических навыках эффективного общения и коммуникаций как межличностных, так и внешних — в социальных сетях, а также на развитии науки, ИИ и нейросетей, технологиях.

Приглашенные профессионалы расскажут о том, как создать собственный эффективный канал-бренд в Telegram и сделать его популярным, как научиться писать крутые тексты, как вести переписку в цифре так, чтобы не пришлось краснеть, как настроить креативное мышление, поговорят о технике речи. Кроме того, масштабный блок посвящен научному взгляду на глобальное потепление, вопросам климата, использованию нейросетей.

Фото предоставлено телеканалом «Москва 24»

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