«НЕМАЯ ЖИЗНЬ» или История любви и новые, и шокирующие факты о первом секс-символе Голливуда Рудольфо Валентино

Девяностолетняя женщина (Терри Мур), одетая во всё чёрное, с лицом, закрытым вуалью, приходит на Голливудское кладбище к могиле первого секс-символа Голливуда Рудольфа Валентино (Влад Козлов). Её прозвали «Женщиной̆ в Чёрном». Она приносит красную розу на могилу Валентино в день его смерти уже более 70 лет и о ней известны только легенды. Сама она хранит молчание. Команда, снимающая документальный̆ фильм о звёздах старого Голливуда, заинтересовывается этой̆ загадочной̆ дамой̆ и убеждает её раскрыть секрет: действительно ли она была последней̆ любовью Великого Любовника?

«Женщина в Чёрном» начинает свой рассказ, который̆ переносит нас в август 1926 года, когда она была молодой̆ девушкой̆, и работала уборщицей̆ в Нью-Йоркском госпитале, где более недели кино-идол боролся за свою жизнь. Во время рассказа голос духа самого Валентино (Франко Неро) вмешивается и начинает рассказывать свою историю, которая несколько отличается от того, что рассказывает «Женщина в Чёрном». Но у них есть то, что их объединяет – они оба несчастны в любви и оба пытаются понять смысл своей̆ жизни.

РУДОЛЬФО ВАЛЕНТИНО

Рудольфо Валентино (1895–1926) – американский актёр итальянского происхождения, секс-символ эпохи немого кино.

Ни один мужчина в истории человечества не завоевывал столько женских сердец. Рудольфо Валентино стал символом эпохи немого кино и мужской привлекательности. Его внезапная смерть потрясла мир, и только похороны Авраама Линкольна могут сравниться с тем, как Америка провожала Валентино.

Кем был этот человек? В чем секрет его магической власти над миллионами женщин, кого любил он сам?

Валентино иммигрировал в Америку в 1914 и переехал в Голливуд в 1917, решив испытать судьбу в кино. После работы статистом и мелких ролей бандитов, судьба, наконец, улыбнулась ему. В 1919 году актёр получил главную роль в фильме «Четыре Всадника Апокалипса», и после премьеры проснулся знаменитостью. В 1921 году Валентино сыграл в картине «Шейх», которая вознесла его в статус идола и сделала первым мужским секс-символом Голливуда.

После непродолжительной, но бурной карьеры и двух неудачных браков у знаменитого актёра случился приступ прободной язвы, врачи ошибочно приняли его за аппендицит, после аппендэктомии у актера началось заражение крови. Валентино ушёл из жизни в Нью-Йорке 23 августа 1926 года в возрасте 31 года. Похороны Рудольфо Валентино стали самыми массовыми похоронами в истории Америки. Смерть Валентино вызвала несколько самоубийств среди его наиболее фанатичных поклонниц. Гроб, в котором его похоронили, был сделан из серебра и красного дерева. Во время похорон с пролетавших самолётов на толпы плачущих сыпались лепестки роз. После смерти Валентино появилась в продаже и пользовалась немыслимым спросом открытка-фотомонтаж, на которой актёр был изображён возносящимся на небеса.

Существует легенда, будто из-за опасений, что толпа спятивших от горя фанатов может разнести на части гроб и даже повредить покойника, на траурной церемонии вместо тела в открытом гробу была выставлена специально изготовленная восковая фигура Валентино.

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ФИЛЬМА, РАССКАЗАННАЯ РЕЖИССЕРОМ ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Я родился в Москве в 1976 году. В возрасте трёх лет я начал сильно заикаться, поэтому обучался сначала на дому. Это обстоятельство помогло мне углубиться в мир кино, где моими виртуальными друзьями стали актёры, режиссёры и продюсеры моих любимых фильмов.

Однажды отец подарил мне подборку немых фильмов, среди которых были фильмы со звездой 20-х годов Рудольфо Валентино. Отец говорил мне, что эти актёры не говорят, но чувствуют… Родители заметили, что я внешне похож на Валентино, и с той поры я очень заинтересовался этим актёром. Время от времени, я повязывал голову полотенцем и позировал перед зеркалом, как Валентино в своих фильмах о Шейхе. Тогда, я ещё не мог себе представить, что через несколько десятков лет, я не только сыграю Рудольфо в Голливуде, но и примерю его настоящий костюм шейха из фильма «Сын Шейха».

Но тогда я только мечтал… Мечтал, как поеду в Голливуд и стану звездой. Мои одноклассники смеялись надо мной, так как никто не мог представить себе, что этот парень, который даже не может нормально разговаривать, вообще сможет куда-то уехать.

Но я продолжал мечтать… И в результате нашел Тарану Набиеву - доктора, которая работала научным сотрудником института мозга. Тарана взялась лечить мою речь нестандартными методами, перестраивая работу мозга. После длительных и изнурительных упражнений я начал говорить. Я всё ещё продолжал заикаться, но уже мог общаться с людьми.

В возрасте 25 лет я уехал в Голливуд – без денег и знания языка. Я работал, где придётся - от посудомойщика до сантехника. Конечно, из-за моего заикания никто не давал мне шанса сыграть в кино, поэтому приходилось довольствоваться работой в массовке. Но однажды я смог убедить самого Роберта Де Ниро взять меня на маленькую роль в фильме «Хороший Пастух» (Good Shepherd). Сначала меня сняли в эпизоде, который сразу вырезали. Я расстроился и отказался от гонорара. Продюсеры были этим озадачены, и тогда Де Ниро пригласил меня на съемки в Доминиканскую Республику. Снятую там сцену в итоге тоже вырезали, но опыт близкого общения с самыми большими звёздами, особенно с Робером Де Ниро, дал мне очень многое. На площадке Де Ниро увидел у меня в руках книгу о Рудольфо Валентино и сразу отметил наше сходство. Я рассказал ему, что с детства мечтаю сыграть Валентино, и тогда он мне посоветовал не ждать никого, кто даст мне эту роль, а сделать фильм самому. «Но ведь я же не режиссёр и не продюсер?!» - засомневался я. «То, как ты уговорил меня взять тебя на роль, доказывает, что у тебя есть способности и к режиссуре, и к продюсированию». После таких слов великого мэтра я вдохновился и решил действовать. Это было в 2006 году.

Главной помехой, конечно, всё ещё оставались заикание и акцент, но я придумал интересный ход - снять немой фильм, где мне не придётся говорить. Первым инвестором моего фильма стало знаменитое Голливудское кладбище, где покоится Валентино. Потом мне удалось убедить крупнейшие Голливудские компании дать мне бесплатно оборудование для съёмок. Спонсорами моей мечты выступили «Panavision», «Paskal Lighting», «Universal Studio», «J.L.Fisher», «CBS Studio», «Soundeluxe», «Mole Richardson», «Kodak», «Fugi Film», «Omega Props House», «History For Hire», «Galpin Ford». Самый крупный костюмный дом в Голливуде – Вестерн Костюм (Western Costume Co) предоставил мне в бесплатное пользование более ста костюмов, некоторые из которых были использованы Джеймсом Камероном в «Титанике». А за сходство с самим Рудольфо Валентино президент компании Эдди Маркс предоставил мне подлинный костюм Шейха, в котором Валентино сыграл в своём последнем фильме «Сын Шейха» в 1926 году.

Знаменитый костюмный дизайнер Рона Майерс, известная по работе с Шарлиз Терон в фильме «Монстр» и Бредом Питтом в «Бойцовском Клубе», двукратный Оскаровский номинант, монтажёр Фрэнк Моррис, оператор «Крёстного Отца 3» Массимилиано Тревис, и многие другие пришли мне на помощь для создания проекта-мечты.

Но несмотря на всю оказанную помощь, мне пришлось пройти через тяжёлые испытания, ведь приходилось делать всё одному, и тогда я ещё до конца не понимал, как тяжело и дорого делать костюмный фильм. Моя старая машина постоянно ломалась, из капота вырывался дым. Однажды, по дороге на деловую встречу, мне пришлось бросить машину прямо на автомагистрали, и идти несколько миль пешком до ближайшей остановки автобуса. Но усилия не были напрасными. В августе 2006 года я закончил свой первый короткометражный фильм - «Daydreams of Rudolph Valentino» («Мечты Рудольфа Валентино»). Его премьера состоялась на Голливудском кладбище, где собралось больше тысячи зрителей. Изображение транслировалось на стену Кафедрального мавзолея, в котором покоится сам киноактер.

На основе сюжета короткометражки я стал развивать полнометражный проект «НЕМАЯ ЖИЗНЬ» («SILENT LIFE») - о судьбе Валентино и его преданной фанатке, легендарной «Женщине в Чёрном», которая несколько десятилетий подряд ходила на могилу Великого Любовника со дня его похорон. Работа заняла почти десять лет. Короткая версия этого проекта под названием «Смерть Шейха» была представлена лично актёром Франко Неро на ММКФ в 2017 году.

В этом фильме снялись Изабелла Росселлини, Франко Неро, Шерилин Фенн и Терри Мур - звезда Золотого Голливуда 40х и 50х годов, номинированная на Оскар в 1952 году за фильм «Вернись, малышка Шеба». На Алее Славы в Голливуде есть её звезда. Она помогала Мартину Скорсезе в работе над фильмом «Авиатор» и консультировала Леонардо ДиКаприо, который играл Говарда Хьюза, её бывшего мужа. В нашем фильме Терри играет как раз «Женщину в Чёрном». Сейчас ей 94 года, и несмотря на свой возраст она прекрасно справилась с ролью - в нашем фильме она и танцует, и плачет и умирает...

В фильме «Немая жизнь» соединены игровые и документальные сцены, а также немое, черно-белое и цветное кино. За годы работы я провел настоящее расследование по поводу ранней смерти Рудольфа Валентино, и нашёл уникальные материалы, которые позволили мне рассказать историю, которую ещё никто не знает. Оказывается, Валентино имел весьма бурную и скандальную юность. Свой опыт соблазнения женщин он перенёс на экран и стал первым в мире секс-символом мужского пола, но за это пришла и расплата - в виде болезни. Великий Любовник на экране, в жизни он не мог удовлетворить свою любимую женщину - Наташу Рамбову. В итоге, когда студия запретила Наташе вмешиваться в карьеру мужа, она его бросила. Валентино отчаянно пил таблетки, чтобы победить свою болезнь, но лекарства развили язву, с которой он попал в больницу, где и скончался...

В перерывах между работой над «Немой жизнью» я снимал и другие картины.

В 2019 году я получил приз как лучший режиссер за фильм «Убийцы» («The Killers») на кинофестивале в Род Айленде. В апреле 2021 года мировая премьера моего полнометражного фильма «Имморталист», («Immortalist») который вырос из «Убийц», состоялось на ММКФ, а затем на фестивале Капри в Италии. Фильм также была номинирован в Лондоне на премию Golden Unicorn как лучший зарубежный фильм, и получил семь номинаций и одну победу на фестивале во Флориде – Orlando Film Festival в 2022 году.

В 2022 году мой короткометражный фильм «Дуэль» с участием легендарного актёра старых вестернов Франко Неро и Кристофера Денниса (Голливудского Супермена, двойника Кристофера Рива) успешно прошёл на мировых кинофестивалях.

В феврале 2023 года мой фильм НЕМАЯ ЖИЗНЬ удостоился первого приза Independent Spirit Awards на кинофестивале в Седоне.

Про свою жизнь в Америке я делаю отдельный документальный фильм под названием Д-Д-Дример («D-D-DREAMER»). В нем я хочу рассказать, как шёл к свой мечте в Голливуде - без денег, знания языка и с заиканием, и о том, как Голливуд пришёл мне на помощь. Для этого фильма я снял более тысячи часов материала и приступлю к монтажу этого проекта, как только закончу «Немую жизнь».

Также, в данный момент я работаю над развитием мини-сериала для России «Леха». Это будет драмеди о молодом человеке, который в 90-х уехал на заработки в Аргентину и нелегалом пересек весь южноамериканский континент пешком, чтобы попасть в США. Фильм основан на реальных событиях.

Влад Козлов, режиссер, автор сценария:

– Уникальность этой картины заключается в том, что этот фильм является отражением моей реальной жизни, ведь я создавал его почти 15 лет. Когда я снимал сцену с Рудольфо Валентино в операционной, то через две недели я сам оказался в больнице и был при смерти. Мое выздоровление заняло у меня почти 5 лет, чтобы вернуться к нормальной жизни и продолжить создание этой картины.

Съемки Изабеллы Росселлини в роли матери Валентино также были отражением моей настоящей матери, которую я не видел уже почти 20 лет, и океан как бы разделяет нас до сих пор. Этот проект, своего рода гибрид, совмещающий в себе немое и звуковое, чёрно-белое и цветное, художественное и документальное кино, традиции прошлого и настоящего.

Наталья Дар, соавтор сценария:



– Для меня как для женщины было важно раскрыть линию «Женщины в Черном» как притчу о жизни потраченной на иллюзию любви. Я верю, что самые выдающиеся роли актеров – это те, в которых они играют сами себя и где неведомым промыслом они получают ответы на свои же жизненные истории, которые в свою очередь становятся уроком для всех остальных зрителей. Сначала мы написали довольно-таки сентиментальный и прямолинейный сценарий, в котором Женщина в Черном невинно любит Валентино всю свою и жизнь и хранит ему верность.

На эту роль была приглашена Ванесса Редгрейв, супруга Франко Неро. К сожалению, Ванесса не смогла принять участие в картине и после долгих проб мы взяли Терри Мур – звезду Голливуда 50-х годов. Мы сняли одну сцену во время годовщины Рудольфо Валентино на Голливудском кладбище, и посмотрев материал я поняла, что нужно срочно переписать сценарную линию, потому что было очевидно, что Терри – это совсем другая женщина, хранящая какой-то секрет.

Сценарий был переписан и начались длительные репетиции с Терри. Позже, в процессе работы, узнавая глубже историю жизни Терри Мур и ее отношений с Говардом Хьюзом – ее первой и несчастной любовью, которая оставила глубокие шрамы и преследовала её всю жизнь, мы были поражены параллелями между её героиней и самой актрисой. Стало понятно почему Терри так настаивала на том, чтобы сыграть эту роль.

Через новую историю Женщины в Черном мы попытались дать истории самой Терри тот катарсис, который так и не произошел в её жизни.

Производство фильма

Съёмки фильма были очень трудными, так как картина была в производстве почти 15 лет. Из-за двух операций я сильно набрал вес и уже не мог играть Валентино, и тогда появилась идея разделить жизнь немой кинозвезды на несколько этапов и в каждом из них играл другой актёр. Сначала это 10-летний мальчик (Данхам Стюарт), который снимался в первой сцене с Изабеллой Росселлини. Затем это 18-летний сорванец (Далтон Сир), который сыграл Рудольфо в юности. И уже когда Рудольфо проходит огонь и воду, серьёзно заболевает, и его радостные и искристые глаза превращаются в грустную маску, его сыграл уже я сам.

С Терри Мур нам пришлось репетировать более года, чтобы женщина в свои 92 года могла запомнить 60 страниц текста и при этом хорошо сыграть. Во время съёмок у могилы Валентино, в мавзолее, стояла страшная жара (около 40 градусов), и Терри буквально валилась с ног. Нам приходилось снимать других актёров, пока она спала, а потом продолжать снимать сцены с ней. Но она была великолепна в своей стойкости, ни разу не пожаловалась и хорошо знала свою роль - настоящая Голливудская школа прошлых лет.

Кроме съёмок на Голливудском кладбище, мы также снимали в настоящих местах старого Голливуда. Прежде всего, в знаменитом кинотеатре на Бродвее в Лос-Анджелесе Million Dollar Theater. Его уникальность не только в том, что его построил Сид Грауман (тот самый, который соорудил также Китайский кинотеатр в центре Голливуда и придумал отпечатки рук и ног на цементе для кинозвёзд), а еще и тем, что именно в этом кинотеатре в 1926 году Рудольфо Валентино представлял свой последний фильм «Сын шейха».

Когда я стоял на той же сцене, где почти сто лет назад стоял и сам Валентино, то почувствовал какую-то энергетику из прошлого века. И тогда мне пришла идея, что магический портал между жизнью и смертью будет находиться именно в зале этого кинотеатра. Там была оркестровая яма и она как раз и разделяла две реальности между залом, где сидит дух Валентино, и экраном, на котором пробегает его жизнь как кино. Также некоторые сцены дома Валентино были сняты у его настоящего дома (Falcon Lair), пока его не выкупил какой-то бизнесмен и не сравнял всё с землёй.

Снимая «Однажды в Голливуде», Квентин Тарантино рассказывал, что его съёмочная группа пыталась как можно скорее отснять реальные Голливудские локации, потому что они разрушались прямо у них на глазах, что это было ощущение, что они будто неслись в горящем поезде, за которым сгорают рельсы. Я чувствовала что-то подобное.

И всё-таки, Квентин помог и нам. Дело было так. Я сидел в своём офисе и готовил вечернюю сцену с Терри Мур, которую я планировал снять ручной камерой. В этот самый момент Тарантино снимал большую сцену с ДиКаприо и Питтом у знаменитого ресторана Musso and Frank Grill, и его оператор, знаменитый Боб Ричардсон, буквально пролетал на своём кино-кране прямо перед окнами. Увидев большую съёмку мэтра, мне тоже захотелось использовать кран на Голливудском бульваре, но я понимал, что у меня нет денег, чтобы перекрыть часть бульвара и оплатить полицейских на мотоциклах, как это положено по инструкции. И тогда мне в голову пришла идея. Я знал, что команда Квентина начала работать в 7 утра, а это означала, что они закончат снимать в 19:00. И тогда я попросил пригнать мой кран к 20:00.

Квентин как раз закончил снимать свои сцены на другой части Голливудского бульвара, а я начал снимать на противоположной. Когда к моей съёмочной группе подъехала полицейская машина, мы просто сказали, что мы второй юнит Тарантино. Полицейские приветливо улыбнулись и уехали, а мы сняли величественный кадр с Терри Мур, в котором она уходит по ночному Голливудскому бульвару, и как бы не только прощается с нами, со зрителями, но и прощается со всей той ушедшей эпохой, со всеми, кого она любила, с кем работала и дружила - Мерилин Монро, Джеймс Дин, Фрэнк Синатра, Элвис Пресли.



В фильме многие актёры играют роли настоящих исторических персонажей:

Пол Луис Харел играет знаменитого актёра немого и звукового кино Нормана Керри. Ксения Жарова играет Наташу Рамбову, жену Рудольфо Валентино.

Знаменитый Голливудский продюсер Пол Маслянский («Полицейская Академия», «Красная Палатка») играет роль руководителя студии Юнайтед Артист Джо Шенка, продюсера родом из Рыбинска, который не только помог Валентино вылезти из долговой ямы, но и сотворил Мерилин Монро. Он был её главным покровителем и настоял на пластической операции и смене имени с Нормы Джин на Мерилин Монро.

Аллу Назимову, первую женщину-продюсера в Голливуде, и первую кинозвезду, сыграла Шерилин Фенн. Именно Назимова помогла Валентино в карьере и дала возможность сыграть на студии Metro-Goldwyn-Mayer его первую и звёздную роль в фильме «Четыре Всадника Апокалипсиса».

Чад Дерек играет знаменитого танцовщика-хореографа Теодора Козлова.

Терри Мур также играет реального персонажа – «Женщину в Чёрном», которая действительно приходила на могилу Валентино после его смерти и оставляла розу. В реальности таких женщин было три — одна из них была актрисой, которой платила студия Paramount, чтобы повысить рейтинг их покойной звезды.

ТЕРРИ МУР – (звезда Голливуда 40-х годов, бывшая жена Говарда Хьюза, номинированная на Оскар и имеющая свою звезду на Голливуд Бульваре, старейшая в истории актриса, сыгравшая главную роль в фильме):

– Я всегда знала о легенде «Женщины в Чёрном», и когда я услышала о том, что снимается такой проект, я сразу же попросила своего агента, чтобы он достал для меня эту роль. Влад - талантливый режиссёр, который напоминает мне режиссёров прошлого. Он так увлечён своим делом, то кажется, как будто он сам живёт в том времени. Влад напоминает мне режиссёра Элиа Казана, того самого, кто сотворил Марлона Брандо и Джеймса Дина. Я снималась у Казана в 1953 году в фильме “Человек на канате”, и уже сейчас работая с Владом, я поняла как они похожи. Я думаю, что эта роль в «Немой Жизни» стала для меня ролью всей моей жизни.

ИЗАБЕЛЛА РОССЕЛЛИНИ («Синий Бархат», «Смерть ей к лицу», «Одиссея»):

– Я сыграла в нескольких сценах с Владом, и он невероятно выразительный актёр. Этот фильм – реверанс в сторону искусства кинематографа и зарождения Голливуда. Что было необычно — это то, что изначально у Влада не было сценария. Был синопсис, и та сцена, которую мы должны были играть. Но меня это совсем не отпугнуло, скорее наоборот. Конечно, работа со сценарием — это традиционный путь создания фильма, но есть такие режиссёры как Дэвид Линч или Гай Мэддин, которые настоящие авторы своих произведений, и для них сценарий не является таким важным. Для меня было честью сниматься у Влада.

ШЕРИЛИН ФЕНН («Твин Пикс», «Елена в ящике», «Слияние Двух Лун»):

– Когда Влад предложил сыграть у него в фильме «Имморталист», он также прислал материалы НЕМОЙ ЖИЗНИ и когда я их посмотрела, то пришла в восторг и воскликнула, что это тот фильм, в котором бы я тоже сыграла. Влад сказал, что это можно устроить, и написал специально для меня роль Мадам Аллы Назимовой - Голливудской дивы. Когда он сообщил мне, что фильм получил приз как лучшее независимое кино, я была очень рада, что проект начал получать заслуженное внимание после 15 лет работы. У него действительно видение художника, уникальное и очень интересное. Влад совершенно безумный и хаотичный. И это еще раз доказывает, что он невероятно талантлив, раз из таких разрозненных кусочков он смог собрать целый почти двухчасовой фильм. Значит, он всё время понимал, что делает, хотя со стороны так совсем не казалось. Может, всё дело в том, что он начинал карьеру как монтажер. Я иногда думаю, что если он почти без денег снял такое кино, какие бы горы он свернул, если бы ему дали настоящий бюджет!

РОБЕРТ ФОЛК (композитор фильмов «Полицейская Академия», «Бетховен», «Эйс Вентура»):

– Одна из самых впечатляющих способностей Влада - это его трудолюбие. Он работал над этим фильмом много лет и успешно прошёл через разные испытания и сложности.

ФРАНКО НЕРО (легенда Вестернов):

– Мы познакомились с Владом ещё в 2013 году, когда я приезжал в Голливуд, чтобы представить картину «Джанго Освобождённый» с Квентином Тарантино. Влад показал мне отснятые материалы своего фильма, и предложил мне не просто стать рассказчиком в фильме, но сыграть это так, как будто говорит настоящий дух самого Рудольфо Валентино. Я уже когда-то играл Валентино в телевизионном проекте для RAI в Италии в 1975 году, и Влад видел этот фильм, и поэтому пригласил меня на эту роль.

Фильм снимался более 10 лет, и между нами завязалась крепкая дружба. Я снялся у Влада ещё в трёх картинах, включая проект о Голливудском Супермене. Влад снял экспериментальный фильм, используя два повествования, сочетание звукового и немого кино, и биографию с фантастикой, повествованием и документальным. Я думаю, что он изобрёл свой оригинальный кинематографический язык.



ПОЛ РОДРИГЕЗ (знаменитый американский комик):

– У меня была танцевальная сцена, но это не то, что я умею делать. Влад сказал: «Не переживай за это! Я сделаю так что ты будешь выглядеть отлично». Он меня снял, и я был уверен, что я получился плохо. Влад пригласил меня как обычно в свой Голливудский офис, чтобы показать отснятые сцены, и когда я увидел себя, то воскликнул: «Ничего себе! Я Нуриев! Я танцую! И мои ноги двигаются в танце! Я был просто поражён».

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