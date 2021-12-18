Новый анимационный персонаж Олега Роя добрался до Японии

Анимационные проекты писателя и продюсера Олега Роя успешно завоевывают мир. Вслед за «Джингликами» и «Дракошей Тошей» на международную арену выходит новый проект автора – мультсериал «Волшебная лавка Есении» и его самый яркий герой – мишка Шмяк. По задумке создателей, Шмяк – оживший плюшевый медвежонок главной героини, девочки-волшебницы Есении, наделенный чертами «особенного» ребенка – яркий, добрый и обаятельный. И в данный момент он представляет нашу страну в Токио на крупнейшем фестивале SIGGRAPH ASIA 2021.

Символично, что именно этот герой принимает активное участие в фестивале в Японии. Ведь, мишка Шмяк — это русский медвежонок с японской душой. По идее автора, «родился» плюшевый герой в Стране восходящего солнца, а потом попал к русской девочке.

Прежде чем принять участие SIGGRAPH ASIA 2021 герой и его создатели прошли серьезный отбор. Мишка Шмяк и проект Олега Роя и компании Great Frame стали единственными участниками, представляющими Россию в Токио. Персонажа и идею большой мультипликационной саги «Волшебная лавка Есении» высоко оценили лидеры международного анимационного сообщества. Ему уже пророчат успешное продвижение и успех на мировом рынке.

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